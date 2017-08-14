Premier Lig’in ilk haftasında olup-bitenleri derledik!

Lige yeni katılanlar, hayal kırıklığı yaşayanlar, beklentilerin üzerine çıkanlar… Premier Lig’in ilk haftasında tüm olayların özetini geçtik!

Şampiyondan tatsız başlangıç. Geçen sezon herkesin beğenisini kazanarak uzak ara farkla şampiyon olan Chelsea, sezona mağlubiyetle başladı. Ortalığın fena karıştığı maçta Maviler 14’üncü dakikada Cahill ve 81’inci dakikada Fabregas’ın gördüğü kırmızı kartlarla sarsıldı. Burnley, Stamford Bridge’de 3-0 öne geçti; Chelsea daha sonra bastırsa da yakalayamadı ve Premier Lig’in ilk haftasında skoru mağlubiyetle kapattı: 2-3.

Liverpool şaşırtmadı ve yine son dakika golü yedi. 1990’dan beri lig şampiyonluğu özlemi ve bu yolda yaşadığı talihsizliklerle hayatını sürdüren Merseyside ekibi, 90’ıncı dakikasına 3-2 önde girdiği maçta beraberlik golünü yiyerek düzenini bozmadı. Barcelona’ya gideceği konuşulan Philippe Coutinho maçta forma giymedi.

Manchester United Süper Kupa hezimetini unutturabilecek mi bilinmez, ancak lige iyi bir başlangıç yaptılar. United, West Ham’ı 4-0 mağlup ederken yeni transfer Lukaku attığı iki golle Kırmızı Şeytanlar’ı mest etti. United, geçen seneye de aynen böyle taraftarını mest ederek, yeni transferi İbrahimovic’in golleriyle başlamış, ancak sezonu 6’ıncı sırada bitirmişti.

Premier Lig’in ilk haftasında Huddersfield izleyenleri şaşırttı

Tottenham hepimizin bildiği gibi. Temiz bir futbol, sorunsuz bir maç ve Dele Alli’nin golü. Harry Kane de Ağustos ayındaki gol orucunu şimdilik bozamamış görünüyor. Manchester City’e satılan sağ bek Kyle Walker’ın yerine, Kyle-Walker Peters isimli bir genç yeteneğin forma giymesi ise, kuşkusuz maçın en ilginç olaylarından biriydi. Kuzey Londra ekibi Newcastle ile oynadığı maçı 2-0 kazandı.

Kadrosuna kaliteli bir forvet kazandırarak ligde 4’üncülük için iddiasını arttıran Arsenal de haftayı mutlu kapattı. Leicester karşısında son dakikada süper yedek Giroud’nun golüyle 4-3 öne geçen Topçular’da yeni transfer Lacazette de attığı golle gönüllere su serpti.

Ligin yeni ekibi Huddersfield, Crystal Palace deplasmanında aldığı 3-0’lık galibiyetle herkesi şaşırttı. Özellikle City’den alınan genç yetenek Aaron Mooy, oyunuyla göz doldurdu.

Manchester City, ligin yeni ekiplerinden Brighton deplasmanındaydı ve zorlanmadan kazandı: 0-2.

Everton’da ise 14 yıllık bir özlem son buldu. Futbola Everton’da başlayan Wayne Rooney tarihe geçecek kariyerinin sonunu kendisini yetiştiren kulüpte geçirmeye karar vermiş ve evde hala Everton eşofmanları giydiğini itiraf etmişti. 32 yaşındaki efsane 45’inci dakikada attığı golle Mavileri Stoke City karşısında 1-0 öne geçirdi ve maçı kazandırdı.

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