(Psikoloji) Garry Neville: Zihinsel güç

Efsanevi İngiliz oyuncu, 5 adımda mental olarak kazanmaya giden yolu anlatıyor

Üzerinde çalışmalısınız

“Zihinsel güç kazanmak, belli bir süreç gerektirir. Hiç kimse doğuştan çalışma ahlâkı ya da sağlam karaktere sahip olamaz. Bunu zamanla öğrenirsiniz. Çevrenizde her şeyi kazanmak isteyen güvenilir insanlar bulundurmalı ve beklentilerinizi en yükseğe çekmelisiniz.”

Sakın havlu atmayın

“İşlerin her zaman istediğiniz gibi gitmeyeceğini anlamalısınız. Güçlüklerle karşılaşacaksınız ama kesinlikle pes etmemelisiniz. Kazanırken de sakın rehavete kapılmayın. Doğru zihinsel yapı, yeteneğinize inanmanız ve zor anları aşabileceğinize olan güveninizle oluşmaya başlar.”

Oyunculardan en iyi performansı alın

“Kazanma zihniyetini teknik direktör belirler. Böyle bir çevre yaratmak onun sorumluluğudur. Oyuncular, sıkı çalışmayı ve hazırlığı teşvik eden sağlıklı ortamlarda en iyi performanslarını sergiler. Teknik direktör de her hafta bunu kesin bir dille ifade edip kazanmaktan başka bir şey istemediğini söylemeli.”

Liderleri belirleyin

“Takım içinde komutanlara ihtiyacınız var. Teknik direktörler günün her anında oyuncularla iletişim halinde olamaz; bu yüzden nasıl davranıp çalışacakları konusunda örnek gösterecek birilerine ihtiyaçları vardır. Oyuncular birlikte antrenman yapıp sosyalleştiğinden onlarla olmadığında yoldan çıkmamaları için elinden geleni yapması gerekir. Bu noktada takım içindeki lider oyuncuların büyük yardımı olur.”

Kazananları toplayın

“İnsanlar Alex Ferguson’un Manchester United’da bu kadar kupayı nasıl kazandığını, böyle bir ortamı nasıl oluşturduğunu merak ediyor. Cevap belli: Doğru oyuncuları transfer ederek! Maçın her saniyesinde mücadele eden üst düzey oyuncularla futbol oynayarak büyürseniz siz de ‘Ben de onlar gibi olmak istiyorum’ dersiniz.”

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