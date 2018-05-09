Psikoloji: Maç öncesi stresle başa çıkma metodu

Zorlu 90 dakika öncesi kendinizi gergin hissediyorsanız dert etmeyin! Sorunun çözümü burada…

1- Başarılı olduğunuzu hayal edin

Maçtan bir gece önce artık yapacağınız bir şey kalmamıştır; bu yüzden sadece rahatlamaya çalışın. Biraz dinlenin, film izleyin, kitap okuyun ya da temiz hava almak için dışarı çıkın. Uyumadan önce yaklaşık 20 dakika yalnız kalıp yarınki maçta başarılı olduğunuzu hayal edin ve maçı yaşayın.

2- Kendinizi tazelemeyi unutmayın

Maç sabahı mutlaka güne pozitif imgelerle başlayın. Kendi kendinize “Bugün senin günün”, “Kendini çok iyi hissediyorsun”, “Bu maça damganı vuracaksın” ya da bunun gibi sözler söyleyin. Kendinizi gergin hissediyorsanız maça doğru hazırlanıp hazırlanmadığınızı sorgulayın. Siz elinizden geleni yaptıysanız sorun yok; zira kontrolünüzde olmayan şeyler için kafa yormaya değmez.

3- Maç öncesi enerji toplayın

Maçın oynanacağı gün mutlaka enerjik olmalısınız. Maça giderken sevdiğiniz şarkıyı dinleyin, takım arkadaşlarınızla takımınızın güçlü yönlerini konuşun, antrenmanlarda iyi yaptığınız şeylerden bahsedin… Hocanızın o maçta size vereceği görevin üzerinden bir kez daha geçin ve hedeflerinizi belirleyin

4- Zihninizi maça hazırlayın

Maç öncesi ısınırken 90 dakikaya konsantre olmaya çalışın ve sahaya çıktığınızda elinizden geleni yapacağınızı hayal edin. Bu sayede zihniniz, başarısız olma endişelerinizi öteler ve performansınızı artırır.

5- Nefes alıp vererek konsantre olun

Zihninizi maça en iyi şekilde hazırlamak için soyunma odasından daha ideal bir yer bulamazsınız. Nefes alıp verişinizi kontrol etmek, son derece faydalıdır. Ya derin ve yavaş, ya da kısa ve hızlı nefes alıp vermeye çalışın. Kulağa garip gelebilir ama ritminizi bulmanız açısından çok önemlidir.

6- Takım ruhunu yakalama zamanı

Karşılaşmanın ilk düdüğü çalmadan önce takım arkadaşlarınızla pas yapıp topa alışmaya çalışın, birbirinize cesaretlendirici sözler söyleyin ve moral verin. Siz ne kadar pozitif olursanız takım ruhunuz da o derece güçlü olur.

FFT Arşiv

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