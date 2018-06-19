(Psikoloji) Takım ruhu oluşturmak

Takımınızda kolej havası yaratma taktikleri…

1- Sözlerinizi Dikkatli Seçin

“Takıma hitap ederken hangi kelimeleri kullandığınız çok önemlidir. Her oyuncu kendini özel hissetmek ve saygı görmek ister. Bu yüzden fırsat buldukça onlarla bire bir konuşun. Anlatmaya çalıştığınız şeyleri daima olumlu bir dille anlatın. Her oyuncu ondan ne istediğinizi net biçimde anlayana kadar sabredin. Oyun anlayışınız sınırları içinde kendilerini özgürce ifade edebilmelerine de izin verin.”

2- Oyuncularınız Suçlamayın

“Ortada bir hata varsa insanları suçlamayı sevmem. Neyin kötü gittiğini analiz edip hatalardan ders almak çok önemlidir. Ben daima bir sonraki antrenmana ya da maça bakar, daha iyisini yapmaya çalışırım. Bir önceki maçta ne yaptığınız hiçbir anlam ifade etmez.”

3- Kazanma Alışkanlığı Aşılayın

“Oyuncularınıza maçlardan önce basitçe ‘Çıkın ve oynadığınız oyundan keyif alın’ diyemezsiniz. Onlara kendilerini geliştirmeleri ve yaptıkları işten keyif almaları için gerekli ortamı yaratmalısınız. Bu sayede takım halinde sürekli daha iyi şeyler yapmak isteyeceklerdir. Verdiğim görevleri yerine getirmek onların üzerine düşen bir şey ama öncelikle benim onlara en iyi şekilde yol göstermem gerekiyor.”

4- Tecrübeli Oyunculara Görev Verin

“Her futbol takımı, kadrosundaki tecrübeli oyuncular ne kadar kaliteliyse o kadar iyidir. Takıma liderlik yapabilme becerileri, maçlarda elde edeceğiniz sonuçları da belirler. Kendilerinden ne istendiğini, maçları nasıl kazanmaları gerektiğini bilirler. Onların desteğini almanız son derece önemlidir. Takım olmak bir günde ulaşılabilecek bir şey değil.”

5- Herkesin Özel Hissetmesini Sağlayın

“Kadroya giremeyen oyuncular, girenlerden çok daha önemlidir. Kendilerini fiziksel ve zihinsel olarak sürekli hazır tutmalarını sağlamalısınız. Bu yüzden hepsiyle tek tek ilgilenmelisiniz. Bunu yapmak için de her oyuncunun kendini özel hissetmesini sağlayın. Kendilerini takımın bir parçası gibi hissederlerse başarılı olma şansınız artar.”

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