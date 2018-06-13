PTT’den Dünya Kupası’na özel pul!

PTT’den nostaljik bir hareket! Dünya Kupası özel pulu…

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), “FIFA Dünya Kupası Rusya 2018” konulu anma pulu hazırladı. FIFA’nın resmî işaret, logo ve maskot görsellerine yer verilen anma pulu, bu yıl 21’incisi düzenlenen Dünya Kupası’nın başlayacağı 14 Haziran 2018 tarihinde tedavüle çıkarılacak.

26×41 milimetre boyutundaki, ikisi 2’şer TL, ikisi 4’er TL bedelli dört değerli anma pulu ile söz konusu pula ait 140×210 milimetre boyutundaki, 15 TL bedelli ilk gün zarfı PTT işyerlerinde, www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunulacak.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte “Ulus PTT Merkez Müdürlüğü/ANKARA” adresinde mesai saatleri içerisinde “FIFA Dünya Kupası Rusya 2018 14.06.2018 ANKARA” ibareli ilk gün damgası kullandırılacak.

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