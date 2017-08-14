Her şey normal başlamıştı. Fransa’da gün batımı yaklaşırken Stade De La Meinau’da RC Strasbourg-Lille takımları, Fransa 1’inci lig 2’nci hafta maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi diğerlerinden ayıran birçok olay vardı!

Strasbourg’un baskın başladığı mücadelede ne olduysa 12’nci dakikadan sonra oldu. RC Strasbourg-Lille mücadelesinin ilk dakikalarında Lille’in başarılı orta sahası Thiago Mendes sakatlanarak yerini Yves Bissouma’ya bıraktı. Çok geçmeden bu kez 19’uncu dakikada kendini yere bırakan isim sağ bek Kevin Malcuit oldu. Malcuit da yerini Thiago Maia’ya bıraktı. Lille henüz 20 dakika dolmadan 2 oyuncu değişikliğini yapmıştı bile. İşlerin sarpa saracağı belliydi. Kenarda ise modern futbolu icat eden teknik adamlardan biri olan Marcelo Bielsa vardı. Bielsa duruma kayıtsız kalamazdı ve tam da ona yakışacak şekilde sol bek Fode Ballo- Toure’yi çıkarıp yerine forvet Kouame’yi oyuna dahil etti. Yalnız bir sorun vardı. Bu oyuncu değişikliğini ikinci yarının ortalarında ya da sonlarında değil 38’inci dakikada yapmıştı!

Maç artık ilginç bir hal almış fakat gariplikler henüz başlamamıştı. Strasbourg atakları sürerken bir pozisyonda Lille kalecisi Mike Maignan auta çıkan topu tartıştığı oyuncunun kafasına fırlatarak 63’üncü dakikada kırmızı kart gördü. Oyuncu değişikliği hakkı biten bir takımda düşünülecek en son şey gerçekleşti ve kaleci oyundan atıldı.

Artık bir oyuncunun kaleye geçmesi gerekti. Bu isim forvet Nicole de Prevılle oldu. Yedek kaleci Koffi’nin eldivenlerini takarak kaleye geçti ve ilk pozisyonunda net golü çıkardı. Maçın bitimine neredeyse yarım saat daha vardı. Ataklarını sıklaştıran Strasbourg 74’üncü dakikada Martin’in golü ile öne geçti. Bu golden sonra sahalarda ender görülecek bir olay yaşandı: Maignan’ın kırmızı kart görmesinden dolayı yedek kaleci Koffi’nin kaleci kazağını giyen De Preville, Bielsa’nın emri ile forvete geçti ve Koffi’nin kaleci kazağını ön libero İbrahim Amadou’ya teslim etti. Oyuncular, taraftarlar, ekran başındakiler hiçbir şeye anlam veremeden Amadou kaleye geçti. 77’de kaleye geçen ön libero Amadou 82’de penaltı golüne engel olmadı. Maçın son dakikalarına girilirken Jeremy Grimm’in uzaklardan vurduğu şutu da filelerle buluştu.

Lille, forvet De Prevılle’ın 1, ön libero İbrahim Amadou’nun 2 gol yediği müsabakada Strasbourg’a deplasmanda 3-0 mağlup oldu. İlginç olayların yaşandığı RC Strasbourg-Lille mücadelesi tarihe geçti ve uzun yıllar unutulmayacak bir heyecana sahne oldu.

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