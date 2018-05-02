Real Madrid 16’ncı kez finalde!

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Dün gece Bayern Münih’le 2-2 berabere kalan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nin ilk finalisti oldu. Bu sonuçla beraber Real Madrid 16’ncı kez Şampiyonlar Ligi’nde finale yükselirken, Bayern Münih ise son 5 yılda 4’üncü defa yarı finalde elendi. Elendiği takımların hepsinin İspanyol takımı olması da ilginç bir istatistik olarak göze çarptı. 2014 ve 2018 yarı finallerinde Real Madrid’e elenen Alman ekibi, 2015’te Barcelona, 2016’da ise Atletico Madrid’e elenmekten kurtulamadı.
Bu ana kadar oynadığı 15 final maçının 12’sini kazanan Real Madrid, kupayı en fazla müzesine götüren takım konumunda. Bu sene de finale kalan Madrid ekibi, kupayı kazanması halinde üst üste 3’üncü kez kupayı müzesine götürmüş olacak.
1956 Real Madrid 4-3 Reims
1957 Real Madrid 2-0 Fiorentina
1958 Real Madrid 3-2 Milan
1959 Real Madrid 2-0 Reims
1960 Real Madrid 7-3 Frankfurt
1962 Real Madrid 3-5 Benfica
1964 Real Madrid 1-3 İnter
1966 Real Madrid 2-1 Partizan
1981 Real Madrid 0-1 Liverpool
1998 Real Madrid 1-0 Juventus
2000 Real Madrid 3-0 Valencia
2002 Real Madrid 2-1 Leverkusen
2014 Real Madrid 4-1 Atletico Madrid
2016 Real Madrid 1-1 Atletico Madrid ( Penaltılar 5-3)
2017 Real Madrid 4-1 Juventus
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