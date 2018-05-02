Real Madrid 16’ncı kez finalde!

Dile kolay! Real Madrid 16’ncı kez Avrupa’nın en büyüğü olmak için adını finale yazdırdı…

Dün gece Bayern Münih’le 2-2 berabere kalan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nin ilk finalisti oldu. Bu sonuçla beraber Real Madrid 16’ncı kez Şampiyonlar Ligi’nde finale yükselirken, Bayern Münih ise son 5 yılda 4’üncü defa yarı finalde elendi. Elendiği takımların hepsinin İspanyol takımı olması da ilginç bir istatistik olarak göze çarptı. 2014 ve 2018 yarı finallerinde Real Madrid’e elenen Alman ekibi, 2015’te Barcelona, 2016’da ise Atletico Madrid’e elenmekten kurtulamadı.

Bu ana kadar oynadığı 15 final maçının 12’sini kazanan Real Madrid, kupayı en fazla müzesine götüren takım konumunda. Bu sene de finale kalan Madrid ekibi, kupayı kazanması halinde üst üste 3’üncü kez kupayı müzesine götürmüş olacak.

Real Madrid’in Şampiyonlar Ligi Final performansları

1956 Real Madrid 4-3 Reims

1957 Real Madrid 2-0 Fiorentina

1958 Real Madrid 3-2 Milan

1959 Real Madrid 2-0 Reims

1960 Real Madrid 7-3 Frankfurt

1962 Real Madrid 3-5 Benfica

1964 Real Madrid 1-3 İnter

1966 Real Madrid 2-1 Partizan

1981 Real Madrid 0-1 Liverpool

1998 Real Madrid 1-0 Juventus

2000 Real Madrid 3-0 Valencia

2002 Real Madrid 2-1 Leverkusen

2014 Real Madrid 4-1 Atletico Madrid

2016 Real Madrid 1-1 Atletico Madrid ( Penaltılar 5-3)

2017 Real Madrid 4-1 Juventus

Yorumlar

yorumlar