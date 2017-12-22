Real Madrid-Barcelona maçı öncesi istatistikler ve muhtemel 11’ler

Heyecanla beklenen Real Madrid-Barcelona müsabakası öncesi bilinmesi gerekenler…

Real Madrid-Barcelona maçına, 23 Aralık Cumartesi saat 15:00’te Santiago Bernabeu Stadı ev sahipliği yapacak. Bu kritik maç Real Madrid’in şampiyonluk yarışında var olmak, Barcelona’nın ise arayı iyice açması için büyük bir fırsat. Son 10 karşılaşma El Clasico’da son 10 karşılaşmada Real Madrid, 5 galibiyet alırken, Barcelona, 4 galibiyet elde etti. 1 maç ise berabere sonuçlandı.

Real Madrid lig performansı

Real Madrid, 1 maç eksiğiyle lider Barcelona’nın 11 puan gerisinde 4’üncü sırada yer alıyor. Madrid ekibi ligde çıktığı 15 maçta 9 galibiyet, 4 maçı beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 30 gol bırakan başkent ekibi, kalesinde ise 11 gol gördü. Barcelona lig performansı Lider Barcelona ligde yoluna namağlup devam ediyor. Oynanan 16 karşılaşmadan 13 galibiyet ve 3 beraberlikle ayrıldı. Katalan ekibi 42 gol atarken sadece 7 golü kalesinde gördü.

Kadrolar: Real Madrid

Ev sahibi ekipte dev maç öncesi önemli bir eksik bulunmazken şu 11’le sahada yer laması bekleniyor;

Real Madrid: Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casemro, Modric, Kroos, Isco, Ronaldo, Benzema (4-3-1-2) Barcelona

Zorlu maç öncesinde Barcelona’da önemli eksikler bulunuyor. Son olarak Deportivo La Coruna maçında sakatlanan Paco Alcacer’in yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Uzun sakatlık süreci devam eden oyunculardan Gerard Deulofeu, Ousmane Dembele ve Samuel Umtiti de kadroda yer almıyor.

Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Pique, Vermaelen, Alba, Busquets, Rakitic, Iniesta, Paulinho, Messi, L.Suarez (4-3-1-2) Gözler Messi ve Ronaldo’da! El Clasico’nun en golcü oyuncuları arasında yer alan Messi ve Ronaldo, bu maçta da takımlarının en büyük kozu olacak.Sezon öncesi 5 maç ceza alan Ronaldo’nun bu sezon ligde 4 gol 2 asisti bulunuyor. Messi ise bu sezon da fırtına gibi esmeye devam ediyor. 16 maçta 14 gol 5 asist üreterek takımının namağlup lider olmasındaki en büyük pay sahiplerinden biri oldu.

İki takımın en çok gol atan ve asist üreten oyuncuları

Real Madrid Barcelona

Gol Gol

Ronaldo: 4 Messi:14

Isco: 4 Suarez: 9

Asensio: 4 Paulinho: 6

Asist Asist

Benzema: 3 Messi: 5

Isco: 3 Alba: 5

Asensio: 3 Roberto: 4

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