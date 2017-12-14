Dünya Kulüpler Kupası’nda, Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Jazira’yı geçen Real Madrid finalde

Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’deki Zayed Sports City Stadı’nda oynanan yarı final mücadelesinde, ev sahibi ülkenin son şampiyonu Al Jazira ile son UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid karşı karşıya geldi.

Baştan sona kadar atak oynayan ve adeta maç tek kale oynayan Real Madrid, 30’uncu dakikada Casemiro’nun kafa vuruşuyla bir gol buldu ama gol geçerli sayılmadı. Brezilyalı hakem Sandro Ricchi, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi yardımıyla pozisyonu tekrar izlemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. Sonra golü yeniden verdi. Bir daha düşünen hakem tekrar golü iptal etti. 3 dakika süren bu olay Real Madrid cephesinden büyük tepki aldı.

Real Madrid, 41’inci dakikada Mbark Boussoufa’nın golüne engel olamayınca devreyi 1-0 yenik kapattı. İkinci yarıya hızlı başlayan Al Jazira, Mbark Boussoufa’yla 48’inci dakikada bir gol daha bulsa da hakem Ricchi, bir kez daha VAR sistemine başvurarak golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti. 53. dakikada Modric’in asistinde Cristiano Ronaldo’nun golüyle eşitliği sağlayan Real Madrid skoru 1-1’e getirdi. 81. dakikadaysa Lucas Vazquez’in asistinde Gareth Bale, Real Madrid’e galibiyeti ve finali getiren golü kaydetti.

2014 ve 2016’da kupaya ulaşan Real Madrid ile bu organizasyonda ilk şampiyonluğunu hedefleyen Brezilya’nın Gremio takımı arasındaki final maçı, 16 Aralık Cumartesi TSİ 20:00’de başlayacak. Yine cumartesi günü Al Jazira ile Meksika ekibi Pachuca arasındaki üçüncülük maçı ise TSİ 17:00’de oynanacak.

Maçtan bazı istatistikler

Topla oynama: Al Jazira (%23) – (%77) Real Madrid

Şut sayısı: Al Jazira (5) – (36) Real Madrid

İsabetli şut sayısı: Al Jazira (1) – (14) Real Madrid

İsabetli pas sayısı: Al Jazira (155) – (708) Real Madrid

Orta: Al Jazira (0/3) – (17/39) Real Madrid

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