Real Madrid için en büyük tehdit Neymar

Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşı karşıya gelecek Real Madrid – PSG maçının kilit adamı Neymar!

Bu sezon La Liga’da Barcelona ile açılan puan farkından dolayı zor günler geçiren Real Madrid için Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olmak daha önemli hale gelmiş durumda. Puan kayıpları nedeniyle röportaj sorularının arasına takımla ilgili “Devam mı, tamam mı?” soruları sıkıştırılmaya başlanan Zidane için çarşamba büyük gün! Maç için büyük soru ise “Neymar ne yapacak?”

Maç hakkında futbolcuların da açıklamalar yaptığı kulüpte Dani Carvalhal’in odaklandığı isimse Neymar: “Elinden gelenin en iyisini yapacağına eminim. Buna karşılık biz de elbette elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Onu durdurmak için ne yazık ki sihirli bir formülümüz yok. Dileyebileceğimiz tek şey o gün gününde olmaması. Bu maçta favori olamaz çünkü sonucu küçük hatalar ve detaylar belirleyecek.”

Santiago Bernabeu’da oynanacak maç Türkiye saati ile 22:45’te başlayacak.

Yorumlar

yorumlar