Real Madrid teknik direktör arayışlarına devam ediyor!

Real Madrid, teknik direktör koltuğu için geniş bir liste hazırladı!

Zidane’ın ani istifa kararından sonra Real Madrid, teknik direktör arayışlarına hız verdi. Madrid ekibinin hazırladığı listede birçok önemli isim bulunuyor. O isimlerden bazıları şöyle;

1- Pochettino

“Real Madrid seni aradığında onları dinlemek zorundasındır. Ama içinde bulunulan durumda işler bana bağlı değil. Daha yeni Tottenham’la uzun bir sözleşme imzaladım ve burada mutluyum. Pek çok söylenti çıkacaktır, çok şey konuşulacaktır, ama ben daha Real Madrid’den hiçbir şey işitmedim” dedi.

Tottenham başkanı Daniel Levy ise Pochettino’nu ayrılması gibi bir durumun söz konusu olmayacağını ısrarla belirterek bu olası ayrılığa izin vermeyeceğini de göstermiş oldu.

2- Löw

Almanya Milli Takım teknik direktörü Löw’e de dolaylı yollardan teklif götüren Madrid ekibi istediği yanıtı alamadı. Löw, “Kesinlikle Real Madrid’e gitmeyeceğim. Şu anda Dünya Kupası’na hazırlanıyoruz ve bu konuyu bir saniye bile düşünmedim. Real Madrid, Zidane’ın yerini doldurabilecek çok iyi bir teknik direktör bulacaktır. Ancak o kişi ben olmayacağım” diyerek kapıları kapattı.

3- Julian Nagelsmann

Hoffenheim’ın 30 yaşındaki başarılı teknik direktörü Julian Nagelsmann’a da teklif götürdüğü iddia edilen Real Madrid, genç teknik adamdan istediği yanıtı alamadı.

4- Klopp

Oynattığı baskılı ve hücum futbolu sayesinde adından gittiği her takımda söz ettiren Alman teknik adama da dolaylı yollardan teklif götürüleceği öğrenildi. Fakat Liverpool cephesinin bu teklif karşısında Klopp’a izin vermeyeceği bilinen bir gerçek.

5- Wenger

Listenin en az şans tanınan isimlerinden olan Fransız teknik adama, eğer diğer teknik adamlardan sağlıklı dönüş alınamazsa gidilecek.

Bonus: Guti

Real Madrid’in efsane ismi Guti Hernandez, şu an Real Madrid U-19 takımında kariyerine teknik adam olarak devam ediyor.

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