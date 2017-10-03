Referandum yankıları sürüyor: Barcelona greve hazırlanıyor!

Katalonya’daki referandumda yaşanan olaylara dikkat çekmek için Las Palmas maçında seyircisiz oynama kararı alan Barcelona greve gidiyor

İspanya’nın özerk bölgelerinden Katalonya’da İspanya tarafından yasa dışı ilan edilen “Bağımsızlık referandumu” oylamasında bir çok olay yaşandı. Bu olaylar ister istemez futbolu da etkiledi. Barcelona-Las Palmas mücadelesinde güvenlik sebebiyle maç seyircisiz olarak oynatıldı. Bu 89 sene sonra oynanan ilk seyircisiz maçtı. Yaşanan hadiselere dikkat çekmek isteyen Barcelona greve gideceğini açıkladı.

İspanya hükümeti tarafından yasadışı sayılan Katalonya bağımsızlık referandumunda, 750 kişinin güvenlik güçleri tarafından darp edildiği raporlarda yerlerini aldı. Polisin plastik mermi kullandığı ve itfaiyelerle oy kullanma işlemini engellediği iddiaları Katalanları ayağa kaldırdı. Barcelona oyuncularından Gerard Pique: “Sorun olduğumu düşünüyorlarsa milli takımdan ayrılırım” diyerek büyük bir tartışmaya imza attı. Öyle ki Pique milli takım antrenmanında küfür ve yabancı madde saldırısına uğradı.

Olaylar bu şekilde ilerleyince Barcelona kulübü yazılı bir açıklama yaptı. Yapıplan açıklamalardaysa şu ifadelere yer verildi;

“FC Barcelona, ​​çeşitli işçi sendikaları ve Katalonya’daki diğer kuruluşlardan oluşan ve Katalan kurumlarını korumak için bir araya getirilen “Taula per la Democràcia” adlı toplu greve katılmaya karar verdi ve bu nedenle kulüp binasının 3 Ekim’de kapanması kararı alındı. Bu grev 1 Ekim’de Katalonya’nın bağımsızlık referandumunun yapıldığı gün boyunca yaşanan ciddi olaylarla öfkelenen tüm insanları bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Grev nedeniyle 3 Ekim’de FC Barcelona kulüp binası gün boyunca kapalı kalacak . Bu nedenle FC Barcelona’daki profesyonel ekiplerin ve genç takımların hiçbiri gün boyunca antrenman yapmayacak. Tour Camp Nou Experience ve FC Barceona müzesinin yanı sıra OAB kapatılacaktır.

Bu grevin neden olabileceği bir rahatsızlıktan dolayı önceden özür dileriz.”

Yorumlar

yorumlar