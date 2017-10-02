ReLiga’da şampiyonluk yarışı sürüyor!

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5’er takımdan oluşan 7 grubun bulunduğu ligde yeni sezonun maçları 27 Eylül’de başladı. Her hafta içi salı ve çarşamba günleri 18:00 – 01:00 arasında oynanan maçlarda 4’üncü haftaya kadar çıkan sonuçlara göre Kala Film, M.A.R.K.A, Tuzambarı, Youth Republic, IPD Post Production, Publicis One 193 ve Anima İstanbul grup liderleri pozisyonunda bulunuyor. Ligin şampiyonu ise gruptan çıkmayı başaran takımların bir üst tura ve finale kadar yükselmesiyle belirleniyor. Her müsabakada 7 saha koordinatörünün bulunduğunu, tüm maçların Full HD kalitesinde web sitesi üzerinden izlenebildiğini, http://futbol.re-liga.com üzerinden tüm istatistiklere ve haberlere ulaşılabildiğini düşünecek olursak, organizasyonun katılımcılarının profesyonel birer futbolcu gibi hissettirdiğini söylemek yanlış olmaz.
Ayrıca rakiplerini analiz etmek isteyenler veya Türkiye’nin en popüler işlerini çıkaran isimlerin nasıl futbol oynadığını merak edenlerin maçların özet görüntülerini web sitesinden izlemeleri de mümkün. Tabii bunu verilmiş hakem kararlarını tartışmak için kullanmak da!
Vedat Angat, Publicis One 193
Ahmet Taşkan, Youth Republic
Sezer Türksoy, AdColony
Okan Özpolat, Publicis One Bomonti
Melik Atalay, Y&R Group
Aykut Çetinkaya, Universal McCANN
Bu sezon 4’üncüsü düzenlenen ReLiga’nın profesyonelliğine uygun olarak katılımcı şirketler sadece en az 2 aylık sigortalı çalışanlarını oynatabiliyor ve takım başına 5 bin 500 lira + KDV’den oluşan katılım bedelini karşılıyor.
UMWW ekibi, 2016-17 sezonun şampiyonluğunu böyle kutlamıştı.
Kala Film
HPP+YW
AFF
Mynet
Alametifarika
M.A.R.K.A
Manajans/JWT
Titrifikir
Reaktör İstanbul
Tazefikir
Tuzambarı
AdColony
Alaaddin
Mindshare
Hacıyatmaz Film
Publicis One 193
TBWA/İstanbul
Universal McCANN
BBDO
Sinefekt
Youth Republic
Ogilvy & Mather
Sesli Harfler & Reto
Blab
Buzz Interaction
Ipd Post Production
Rafineri
Bundle & Dwarf Planet
Güzel Sanatlar
4129Grey
Anima İstanbul
Havas Media
Publicis One Bomonti
Y&R Group
Voden & Leo Burnett
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