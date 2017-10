ReLiga’da şampiyonluk yarışı sürüyor!

Türkiye’deki en büyük reklam ajansları ve yapım şirketlerini bir araya getiren ReLiga, profesyonel futbol liglerine örnek olacak işler yapıyor

5’er takımdan oluşan 7 grubun bulunduğu ligde yeni sezonun maçları 27 Eylül’de başladı. Her hafta içi salı ve çarşamba günleri 18:00 – 01:00 arasında oynanan maçlarda 4’üncü haftaya kadar çıkan sonuçlara göre Kala Film, M.A.R.K.A, Tuzambarı, Youth Republic, IPD Post Production, Publicis One 193 ve Anima İstanbul grup liderleri pozisyonunda bulunuyor. Ligin şampiyonu ise gruptan çıkmayı başaran takımların bir üst tura ve finale kadar yükselmesiyle belirleniyor. Her müsabakada 7 saha koordinatörünün bulunduğunu, tüm maçların Full HD kalitesinde web sitesi üzerinden izlenebildiğini, http://futbol.re-liga.com üzerinden tüm istatistiklere ve haberlere ulaşılabildiğini düşünecek olursak, organizasyonun katılımcılarının profesyonel birer futbolcu gibi hissettirdiğini söylemek yanlış olmaz.

Ayrıca rakiplerini analiz etmek isteyenler veya Türkiye’nin en popüler işlerini çıkaran isimlerin nasıl futbol oynadığını merak edenlerin maçların özet görüntülerini web sitesinden izlemeleri de mümkün. Tabii bunu verilmiş hakem kararlarını tartışmak için kullanmak da!

Ligin en golcü üç futbolcusu şöyle:

Vedat Angat, Publicis One 193

Ahmet Taşkan, Youth Republic

Sezer Türksoy, AdColony

Ligin en değerli üç futbolcusu ise şöyle sıralanıyor:

Okan Özpolat, Publicis One Bomonti

Melik Atalay, Y&R Group

Aykut Çetinkaya, Universal McCANN

Bu sezon 4’üncüsü düzenlenen ReLiga’nın profesyonelliğine uygun olarak katılımcı şirketler sadece en az 2 aylık sigortalı çalışanlarını oynatabiliyor ve takım başına 5 bin 500 lira + KDV’den oluşan katılım bedelini karşılıyor.

UMWW ekibi, 2016-17 sezonun şampiyonluğunu böyle kutlamıştı.

ReLiga katılımcıları:

Kala Film

HPP+YW

AFF

Mynet

Alametifarika

M.A.R.K.A

Manajans/JWT

Titrifikir

Reaktör İstanbul

Tazefikir

Tuzambarı

AdColony

Alaaddin

Mindshare

Hacıyatmaz Film

Publicis One 193

TBWA/İstanbul

Universal McCANN

BBDO

Sinefekt

Youth Republic

Ogilvy & Mather

Sesli Harfler & Reto

Blab

Buzz Interaction

Ipd Post Production

Rafineri

Bundle & Dwarf Planet

Güzel Sanatlar

4129Grey

Anima İstanbul

Havas Media

Publicis One Bomonti

Y&R Group

Voden & Leo Burnett

Yorumlar

yorumlar