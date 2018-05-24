Rivaldo: “Salah eğer Ronaldo ve Messi gibi olmak istiyorsa ne yapması gerektiğini biliyor!”

Brezilya’nın efsane oyuncusu Rivaldo, Şampiyonlar Ligi finali öncesi açıklamalarda bulundu

Rivaldo, Mo Salah’ın Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi ile kıyaslanmadan önce bu performansının 1 sezonluk olmadığını ispatlaması gerektiğini söyledi.

Bu sezon transfer olduğu Liverpool’da 51 resmi maça çıkan Mohamed Salah, 51 maçta 44 gol atıp 16 asist üretmeyi başardı. Bunun yanı sıra hem Premier Lig’de yılın oyuncusu seçildi hem de Afrika’da “Yılım en iyi Afrikalı oyuncusu” ödülüne layık görüldü.

Salah, cumartesi günü yalnızca Şampiyonlar Ligi Kupası’nı kazanmak için mücadele etmiş olmayacak aynı zamanda Ballon d’Or için Ronaldo ile de bir rekabet girmiş olacak.

Barcelona efsanesi Rivaldo, Mısırlı oyuncunun Ronaldo ve Messi gibi aynı seviyede değerlendirilebilmesi için yıllar boyunca iyi bir performans sergilemsi gerektiğini düşünüyor. Rivaldo, “Ne Messi ne de Ronaldo ile aynı seviyede. Ancak onlara çok yakın bir performans sergiliyor. Umarım bu 1 senelik bir performans değildir. Ronaldo ve Messi’nin 10 senedir ambargo koyduğu Ballon d’Or’a artık çok yakın, neler olacağını göreceğiz.” dedi.

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