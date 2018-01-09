Roberto Mancini İtalya’nın yeni patronu olabilir

Gian Piero Ventura’nın yerine geçecek ismi henüz açıklamayan İtalya Futbol Federasyonu’nda gündem Roberto Mancini

Kasım ayındaki play-off’larda İsveç’e elenerek 1958 yılından bu yana ilk kez Dünya Kupası’na katılamayan İtalya Milli Takımı’nda teknik direktör Gian Piero Ventura’nın görevine son verilmişti. Aradan geçen 2 aya rağmen henüz bir teknik direktör açıklanmadı. Roberto Mancini ise şu an konuşulan en önemli aday.

Sadece o milli takım koltuğu boş değil. İtalyan Futbol Federasyonu (FIGC) başkanı Carlo Tavecchio’nun istifası sonrasında, bu makama da bir halef henüz atanmadı.

Galatasaray, Manchester City, İnter, Fiorentina, Lazio gibi büyük takımları çalıştıran Roberto Mancini halihazırda Zenit’in teknik direktörlüğünü yürütüyor. Rusya’da çalışmaktan mutlu olduğunu söylese de, ülkesinin çağırması durumunda bunu değerlendireceğini belirtti.

53 yaşındaki teknik direktör “Yeni teknik direktör seçmeden önce bana yeni bir FIGC başkanı seçmek zorunda olduklarını söylediler” dedi. Mancini sözlerine şöyle devam etti “Rusya’da ki deneyimim gidiyor, iyi başladık, sonra biraz bocaladık ama yine de Lokomotif Moskova’nın ardından ikinci sırada yer alıyoruz.”

Zenit, Rusya Premier Ligi’nde topladığı 37 puanla ikinci sırada yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi’nde son 32 turuna kalan Zenit, İskoç temsilcisi Celtic ile eşleşti.

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