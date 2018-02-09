Robin van Persie nihayet döndü

Fenerbahçe’ye büyük beklentilerle transfer edilen ve bu beklentilerin altında ezilen Robin van Persie, Feyenoord’da tutunmaya çalışıyor

Fenerbahçe‘de oynamak için çaba göstermeden, yedek kulübesinde oturarak parasını almakla eleştirilen futbolcunun kulüpten ayrılmak istemediği ve bu şekilde futbolu bırakacağı iddia edilmişti ancak böyle olmadı. Taraftarın gelmesini beklediği günlerdeki gibi gitmesini de dört gözle beklediği van Persie, ara transfer döneminde Feyenoord‘a transfer oldu.

Dün akşam Eredivisie’de oynanan Groningen karşılaşmasını 3-0 kazanan takımın bir golü de Robin van Persie’den geldi. Bu, futbolcunun transferinden sonra attığı ilk gol olma özelliğini taşıyor. 34 yaşındaki futbolcu, Manchester United ve Arsenal ve Fenerbahçe’de önce oynadığı dönemden önce (14 yıl) Feyenoord forması giymişti.

Dün oynanan maçta 78’inci dakikada oyuna giren futbolcu, oyuna girdikten 50 saniye sonra golünü atarak takımını 3-0’lık skora taşıdı.

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