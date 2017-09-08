Romelu Lukaku röportajı: “Mourinho için duvarın içinden geçebilirim!”

Bakalım Manchester United’ın yeni yıldızı Romelu Lukaku büyük maçlarda kendini gösterebilecek mi? FourFourTwo’ya verdiği röportajda söylediklerine bakılırsa yapamayacağı şey yok!

“Romelu konuşmayı seviyor” diyor Jose Mourinho her zamanki sert bakışları ile. “O konuşmayı seven bir genç. Ancak bahsetmediği tek şey neden Everton’a kiralık gittiği. Asla bahsetmediği tek şey bu. Onunla en son görüştüğümde bunu söylemesini istemiştim. Bu şekilde bile ağzından bir cevap alamadım.”Mourinho bunları 2013 yılında Chelsea’nin başındayken ve Romelu Lukaku da Everton’da kiralık oynarken söylemişti. Belçikalı oyuncu, Avrupa Süper Kupası’nda Bayern Münih’e karşı penaltı kaçırınca Mourinho ile arası açılmış, sezonun geri kalanını Goodison Park’ta geçirmişti. Ancak dört yıl önceye göre çok şeyin değiştiğini söyleyebiliriz.

“Mourinho ile muhteşem bir ilişkimiz var”

Santrafor ve yeni patronu arasındaki dargınlık sona erdi ve şimdi Old Trafford’da bir kez daha beraber çalışmaya hazırlar. “20 yaşında Chelsea’deyken onunla çalışma fırsatını yakalamıştım. İşler beklediğim gibi gitmedi ancak bu durumu atlattık” diyor Lukaku Manchester United’a transferi gerçekleştikten sonra. “Muhteşem bir ilişkimiz var. Onun için bir duvarın içinden geçebileceğimi biliyor!”

Duvarın içinden geçmeye gerek yok ancak kasım ayında Stamford Bridge’e geri döndüklerinde atacağı bir gol Jose’yi mutlu edebilir. Premier Lig’de oynadığı yıllarda Lukaku; Arsenal’e 11 maçta 2, Tottenham’a 8 maçta 1 gol attı. Eski takımı Chelsea’ye karşı ise 6 maçta gol atamadı. Goodison’dayken bundan ötürü eleştirilen Lukaku, Kırmızı Şeytanlar’da da aynı durumla karşılaşıp bir suçlu durumuna düşürülebilir. Özellikle de Mourinho tarafından!

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