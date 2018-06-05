Röportaj: Güray Vural

Kayserispor’un başarılı orta saha oyuncusu Güray Vural, dergimize Denizlispor’da oynarken genç yetenek olarak konuk olmuştu!

Futbol yaşantın?

Futbola Eskişehirspor’un altyapısında başladım. Daha sonra astsubay olan babamın tayini sebebiyle İstanbul’a taşındık. Selimiye’de kısa bir süre forma giydim, sonra tekrar taşındık. Son olarak Denizlispor’da oynamaya başladım ve artık bir süre burada kalacağımı düşünüyorum.

Güçlü yanların?

Ben genelde orta sahanın solunda oynuyorum ve pozisyonum gereği süratli bir futbol ortaya koymam gerekiyor. Ben de bu yüzden kendimi bu konuda oldukça geliştirdim, takım arkadaşlarım ciddi anlamda hızlı olduğumu söylüyorlar. Onun dışında tekniğime de güveniyorum. Süratimle birleştirdiğimde rakiplerimi rahatlıkla egale ediyorum.

Zayıf yanların?

Kendimi her şekilde geliştirmem gerektiğine inanıyorum. Daha yolun başındayım ve eksiklerimin farkındayım. Fakat özellikle eksik olduğum yanlarım da var tabii ki. Mesela fiziğime pek güvenmiyorum. Omuz omuza mücadelelerde zorlanıyorum.

Küçüklük kahramanın?

Harry Kewell’la Ryan Giggs. Takdir edersiniz ki ikisi de solak ve iki oyuncu da ağırlıklı olarak sol veya sağ kanatta forma giyiyorlar. Ayrıca hem Kewell hem de Giggs inanılmaz soğukkanlı. Gol vuruşları ve teknikleri de en beğendiğim diğer yönleri. Ben de kendi pozisyonumda en iyi olduklarını düşündüğüm iki ismi kendime örnek aldım.

Dinlediğin müzik?

Genelde her tarz müzik dinlerim, müzik konusunda çok seçici değilimdir. Ama özellikle slow parçaları dinliyorum. Ahmet Kaya’nın slowları çok güzel.

TV’de neler izliyorsun?

Daha çok dizi izlemeyi seviyorum. Geniş Aile ve Aşk-ı Memnu favori dizilerim.

5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun?

Umuyorum ki önce üç büyüklerden birinde, sonra da milli takımda forma giyebilirim. Avrupa sevdam yok, önce Türkiye’nin büyüklerinde

oynamak istiyorum..

Seni keşfeden antrenör?

Başta ilk hocam Güvenç Kurtar’a çok şey borçluyum. Eskişehirspor’da Muzaffer hoca vardı, onun üzerimde büyük emeği var. Denizlispor’da da kulüp yöneticileri sağ olsunlar benimle çok ilgilendiler ve bana sahip çıktılar.

Aldığın en anlamlı tavsiye?

Sadece saha içiyle değil saha dışıyla da ilgili sürüyle tavsiye alıyorum. En çok aldıklarımsa insanlara, saha içinde de rakiplere saygı duymam gerektiği. Ayrıca büyüklerim sahada bencil davranarak da bir yere gelinemeyeceğini ve elimden geldiğince takımla birlikte hareket etmem gerektiğini sürekli tembihliyor.

Futbolcu olmasaydın ne olmak isterdin?

Yine futbolun içinde bir şekilde görev almak isterdim ama onu da beceremeseydim herhalde baba mesleğine sarılır, asker olurdum.

Beğendiğin kadın?

Tuba Büyüküstün. Sebebini söylemeye gerek yok herhalde!

Röportaj: Sarper Diktaş

FFT 2010

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