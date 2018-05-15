Röportaj: Landon Donovan

36 yaşındaki Amerikalı efsane, Footy McFooty Face ve bir kez daha emeklilikten dönmesinden bahsediyor

Kariyerini devam ettirerek herkesi şaşırttın. Neden Meksika ekibi Leon’da oynamayı tercih ettin?

Çünkü bana ulaşıp ilgilendiklerini söylediler. Geri dönme niyetim yoktu ancak şans karşınıza bir kez çıkar ve bunu iyi değerlendirmeniz gerekir. Meksika Ligi’ni uzun yıllardır takip ediyordum ve bir dönem orada oynamak istemiştim. Düşünmem birkaç gün sürdü. Eşimle ve kulüptekilerle konuştuktan sonra teklifi kabul ettim.

2016’da emekli olmuştun. Leon’un teklifinden önce geri dönmeyi düşündün mü?

Hayır. Evde ailemle mutluydum ama daima açık fikirliyimdir. Asla asla dememeyi öğrendim!

Daha önce iki kez emekli oldun, ilki 32 yaşındaydı. O kadar erken emekli olmak bir hata mıydı?

Hayır, bir araya ihtiyacım vardı ve o dönem işimin bittiğini düşünmüştüm. Seyahat etmek ve dünyanın farklı yerlerini görmek istiyordum, bunu yapmak için de zamana ihtiyacım vardı. İlk geri dönüşüm tamamen farklı koşullar altında oldu. Yıllarca oynadığım LA Galaxy’e dönmüştüm. Kulüpte sakat oyuncular olduğundan birkaç aylığına yardım etmek istedim.

Şu ana kadar Leon’u nasıl buldun?

Harika! Her anımdan keyif alıyorum. Elbette fiziksel formumun zirvesine ulaşmam gerek ancak bunun sadece bir zaman meselesi olduğuna eminim. Leon’daki ilk maçım oldukça heyecan vericiydi. Taraftarlar oldukça olumlu bir şekilde tepki verdi, ben de bir futbolcu olarak yapabileceğimin en iyisini yapmak istiyorum.

Amerika formasıyla Meksika’ya kritik goller attın. Oraya gittiğinde nasıl karşılaşacağını merak ediyor muydun?

(Gülüyor) Bundan bahsettik! Geçmişte olmuş bir şey, Meksikalı oyuncular ve taraftarlarla bunu konuştum. Biraz şakalaştık ve bu durum devam edecek ancak şimdi hepimiz aynı taraftayız. Yani sorun yok!

Geri döndüğüne göre tekrar ABD forması giymeyi düşünür müsün?

Elbette. Orası benim milli takımım. Yardım etmeye daima hazırım, bunu yapmaktan mutlu olurum ve şeref duyarım.

Daha ne kadar oynayacaksın?

Bir senelik sözleşme imzaladım ve neler olacak göreceğiz. Nasıl hissettiğime, ne kadar katkı verdiğime bağlı ancak bundan daha uzun süre oynayacağımı düşünüyorum.

Milli Takım Dünya Kupası’na katılamadıktan sonra Amerika Futbol Federasyonu başkanı olmayı düşündün mü?

Kısa bir süre düşündüm ancak şu an bunu yapmak için yeterince nitelikli olmadığımı fark ettim. Gelecekte ise… Kim bilir? Hayatımı Amerika’da futbolu daha iyi yapmaya adadım ve buna devam edeceğim!

Swansea’ye danışmanlık yaptın bu deneyimini bize anlatır mısın?

Benim için harika bir tecrübeydi. Kulüp olarak her şeye sahipler ancak onlara birkaç konuda yardım etmek ve katkıda bulunmak istedim. Söylemem gerek ki maçlarını izlemek biraz sinir bozucuydu ve gergin anlar yaşadım ancak hoşuma gitmişti.

MLS’te oynama potansiyeline sahip olan San Diego’nun bir parçasıydın. Taraftarların oylamalarda kulübe Footy McFooty Face ismini vermesine tepkin neydi?

Fena bir şakaydı! (Gülüyor) San Diego’da yaşıyorum ve birkaç yıl önce bir takımları vardı. Çocukken ayda bir giderdim. Sınıra çok yakın olduğundan etrafta Meksikalılar ve Meksika kökenli Amerikalılar var, ki bu taraftar grubu için harika bir şey.

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