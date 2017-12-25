Rummenige, Bayern Münih’i değerlendirdi

1974-84 yılları arasında Bayern Münih’te oynayan ve “Altın dönem”de harikalar yaratan Rummenige, ismiyle özdeşleşen takımına bir mesaj gönderdi

Carlo Ancelotti’nin ayrılmasından önce ve sonra bazı sorunlarla karşılaşılmasına rağmen 2017’nin her zamankinden çok daha iyi bittiğini söyleyen Bayern Münih CEO’su, futbolcuları ve teknik ekibi tebrik etti.

“Bu kulüp tarihinde nadiren bu kadar rahat Noel kutlamıştır. 2017 bizim için çok verimli bir yıl oldu. Son sezonda beşinci kez kupa kaldırmayı başardık ve bunun devamında küçük sorunlar yaşasak da daha da güçlendik. 70’lerin “Altın” döneminde bile Bayern Münih, rakiplerinin üzerinde böyle bir baskınlık kuramamıştı. En yakın rakibimizle aramıza koyduğumuz 11 puanlık fark, muazzam bir başarı. Emeği geçenleri kutlamaktan çekinmiyorum çünkü Şampiyonlar Ligi ve kupa da dahil olmak üzere her alanda heyecanla devam edeceğimize inanıyorum. Bu başarıda pay sahibi olan Carlo Ancelotti‘ye de teşekkür ediyorum. Ondan sonra görevi üstlenen Jupp Heynckes’e ve koçluk ekibine de özel olarak teşekkürler. Onlarla birlikte harika bir geri dönüş yaşadık. Çıkacağımız tatilden sonra daha da başarılı olacağımıza ikna olmuş durumdayım.”

Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih-Beşiktaş eşleşmesinin ilk karşılaşması 20 şubat salı günü TSİ 22:45’te, ikinci karşılaşma ise 14 mart çarşamba günü saat 20:00’de Vodafone Park‘ta oynanacak. Süper Lig’in ilk 17 haftasını 30 puanla 4’üncü sırada bitiren Beşiktaş, Bayern Münih’inki gibi bir avantaja sahip değil ancak kulübün öncelikleri Süper Lig’den ziyade Şampiyonlar Ligi’nde.

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