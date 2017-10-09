2’de 2 yapıp yaz ayında büyük bir heyecanla televizyonun karşısına kurulacakken an itibariyle Finlandiya’dan en az 1 puan alma peşindeyiz!

Finlandiya-Türkiye mücadelesi, milli takımlar sıralaması açısından büyük önem arz ediyor. Eğer Finlandiya’dan en az 1 puan alamazsak ve Macaristan Faroe Adalarını yenerse, Nations League’de C Ligi’ne, Euro-2020 elemelerinde de 3. torbaya gerileyeceğiz. Bu da demek oluyor ki 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde güçlü rakiplerle karşılaşacağız. Peki Türkiye gruptan nasıl çıkar?

Matematiksel olarak bu hesapların yapıldığı ortamda teknik direktörümüz Lucescu’nun yaptığı basın toplantısı kamuoyunun oldukça tepkisini çekti. “Genç Türk yetenekler önce büyük takımlarda oynamalı” diyerek yurt dışına açılmalarını uygun bulmaması gündemi oldukça işgal etti. Sözlerine devam eden Lucescu “Gelecekle ilgili, geçmiş maçı konuşmanın anlamı yok. Kayıp tabii ki büyük üzüntü yarattı. Yarın çok önemli bir başka maçımız var. Finlandiyalı futbolculara saygımız var, ama kaybettiğimiz maçtan sonra reaksiyon göstereceğimizi düşünüyorum. Üzerimizde baskı olmayacak. İzlanda bizden 8 kilometre fazla koştu. Umut ediyorum ki geçen maçta yaptığımız hataları tekrar etmeyiz. 3 tane önemli hata yaptık ve 3 tane gol yedik. Dünya Kupası yolunda Finlandiya maçını geçelim ondan sonra Türk futbolu ile ilgili uzun uzun konuşacağım” dedi.

Muhtemel 11’ler

Saat 21:45’te başlayacak mücadelenin muhtemel 11’leri;

Finlandiya: Hradecky, Granlund, Ojala, Arajuuri, Moisander, Hamalainen, Kamara, Sparv, Hetemoj, Soiri, Pohjanpolo

Türkiye: Volkan Babacan, Sabri Sarıoğlu, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, İsmail Köybaşı, Okay Yokuşlu, Oğuzhan Özyakup, Emre Mor, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Cenk Tosun

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