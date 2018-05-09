Rusya Ligi’nin en iyisi seçildi

Rusya Ligi’nde şampiyon Lokomotiv Moskova oldu! Ligin en iyi oyuncu ödülünü ise bize pek de yabancı olmayan bir isim kazandı!

Cumartesi günü Rusya Ligi karşılaşmasında Lokomotiv Moskova ile Zenit karşı karşıya geldi. Lokomotiv Stadyumu’ndaki maçta Eder’in attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanan Lokomotiv Moskova şampiyonluğunu ilan etti. Bu sonuçla beraber 2004 yılından sonra ilk şampiyonluğunu kazanan Moskova temsilcisi maç sonunda büyük bir sevinç yaşadı.

Ligin en iyi ödülünü Fernandes kazandı!

Quincy Promes, Smolov, Luiz Adriano gibi oyuncuların olduğu ligde “En İyi Oyuncu” ödülünü Beşiktaş’tan da tanıdığımız Manuel Fernandes kazandı. Manuel Fernandes bu sezon çıktığı 28 karşılaşmada 7 gol 6 asist üretmeyi başardı. Spartak Moskova taraftarının büyük sevgi beslediği Portekizli yıldız, Yuri Semin’in bu sezon vazgeçemediği isimlerden oldu. 29 haftası geri kalan ligin 28 haftasında sahada yer alarak şampiyonluğun mimarlarından oldu.

Manuel Fernandes’ten Beşiktaş itirafı

Şampiyonluk sonrası konuşan Manuel Fernandes, “Başarılı bir sezon geçirdik. Bu şampiyonluğu hak ettik,bu benim ikinci şampiyonluğum. Daha önce 2004-05 sezonunda da Benfica’da şampiyonluk yaşamıştım. Türkiye’de de Beşiktaş’ta şampiyonluğa çok yaklaşmıştık ama son haftalarda şanssızlıklar yaşadık ve maalesef şampiyon olamamıştık.” ifadelerini kullandı.

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