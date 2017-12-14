Sıradaki Çin yolcusu Barcelona’dan Javier Mascherano

Uzakdoğu takımlarından Hebei Chine Fortune, Arjantinli Javier Mascherano için teklifini sundu

İspanyol basınına göre Barcelona’nın 33 yaşındaki tecrübeli stoperi Javier Mascherano, Çin kulübü Hebei Chine Fortune tarafından transfer hedefi olarak belirlendi. Camp Nou’ya Ocak ayında elveda demesine kesin gözüyle bakılırken, hangi kulübe gideceği henüz netleşmedi.

Bu sezon Umtiti ve Pique’yle girdiği forma savaşından galip çıkamaması ve son olarak Vermaelen’e formayı kaptırması, Mascherano için ayrılık sinyallerinin başlangıcı oldu. 2018 Rusya Dünya Kupası’nda, Arjantin Milli Takımı’ndaki yerini sağlamlaştırmak için sürekli oynayabileceği takımı seçmesi kuvvetle muhtemel. Barcelona’dan yıllık 6 milyon euro alan tecrübeli isme, Çin kulübü yıllık 7 milyon euroluk teklifte bulundu. Futbolcunun bunu değerlendireceği düşünülüyor.

Hebei Chine Fortune takımın başında ünlü teknik adam Pellegrini bulunurken, kadrosunda Gervinho, Lavezzi ve eski Trabzonsporlu Mbia da bulunuyor.

33 yaşındaki futbolcu, bu sezon Barcelona formasıyla La Liga, Şampiyonlar Ligi, SuperCopa ve Kral Kupası maçlarının toplamında 10 maçta sahada yer aldı. Geçirdiği kas zedelenmesinin bunda payı olsa da 2010 yılından beri takımda olan futbolcunun alternatiflerinden dolayı eskisi kadar popüler olmadığı aşikar. Beşiktaş’ın da devre arası transferi için görüştüğü iddia edilen futbolcu için henüz bir açıklama yapılmış değil.

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