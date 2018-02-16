Mo Salah, Premier Lig’e önceki macerasından çok farklı döndü! Salah kırmızılıların Coutinho’yu aramaması için büyük bir çaba sarf ediyor ve gösterdiği bu çaba, onu The Kop’un yeni idolü yaptı bile!

Kahire Gençlik Ligi’nde El Mokawloon’un U-16 takımı, ENPPI’yi 4-0 yenerken takvimler 2008’i gösteriyordu. “Dağ Kaplanları” büyük bir galibiyet alsa da sol bekleri soyunma odasının bir köşesinde göz yaşları içindeydi. Genç oyuncu Salah, beş kez defansı geçip, kaleciyle karşı karşıya kalmış ancak hiçbirinde topu ağlara göndermeyi başaramamıştı.

Teknik direktör Said El-Shishini iki şey yaptı. Önce 15 yaşındaki Mısırlı gence daha iyi hissetmesi için 25 Mısır poundu verdi. Ardından da Mo Salah’ı bir daha asla sol bek oynatmamaya karar verdi. Eğer daha ileride oynarsa, son dokunuşu yapacağı ceza sahasına girdiğinde bu kadar yorulmazdı. Salah artık sağ kanatta oynayacaktı!

Salah, Mart 2012’de Mısır 23 yaş altı formasıyla Basel’e karşı bir hazırlık maçında forma giydiğindeyse hayatı değişti. 2 golle yıldızlaşan Salah’ı Basel o maçın hemen ardından transfer etti. Salah’ın İsviçre’deki ilk ayları zorlu geçti. Basel’de tek başınaydı ve ne İngilizce ne de İsviçre Almancası konuşabiliyordu. Ocak 2013’te memleketlisi ve gelecekte Arsenal forması giyecek olan Mohamed Elneny’nin takıma katılışı ona yaradı ve Salah o sene Basel’de yükselişe geçti. Avrupa Ligi çeyrek finalinde Tottenham filelerini sarsarak İngiliz ekibini turnuva dışına itti. Yarı finalde ise bir başka İngiliz ekibi Chelsea’ye golünü attı. O sezon favori oldukları İsviçre Ligi’nde şampiyon oldular.

Chelsea’ye karşı oynadığı karşılaşmada dikkatleri üzerine çekti ve Ocak 2014’te Jose Mourinho onu 11 milyon sterline Londra’ya getirdi. Chelsea’de parlak bir sezon geçirmese de onun için sezonunun en büyük anı, ileride formasını giyeceği kulübün stadında oldu. “Çocukluğumdan beri Liverpool taraftarıyım, Premier Lig’deki favori takımım onlardı” diyor. “O gün Anfield’da oynamak benim için çok özeldi ve o gün atmosfer harikaydı. Orada oynamanın özel bir şey olacağını düşündüğümü hatırlıyorum.”

Chelsea kariyerinin ardından Fiorentina’ya kiralık giden Salah: “Futbol oynamaya geri dönmek çok önemliydi” diyor. “Tekrar düzenli olarak forma giymek iyi hissettirdi. Fiorentina’da kiralık oynadığım sezonda iyi iş çıkardığımı düşünüyorum, sahada da keyif aldım. Hiçbir zaman bu seviyeye ait olmadığımı hissetmedim.”

“Menekşeler”deki 26 maçında 9 gol atan Salah’ın en güzel golü ise 2015’teki Coppa Italia yarı finali ilk maçında, topu kendi sahasından alıp Juventus’a attığı slalom goldü. Yani tam anlamıyla Salah golüydü. Hızla koşarken topu kontrol etti ve içgüdüsüne güvenerek sakince pozisyonu sonuçlandırdı. Bu golle coşan sportif direktör Daniele Prade: “Manyak bir gol! Çocukken atmak isteyeceğiniz türden” demişti.

“Niteliklerini biliyorduk ancak bu kadar belirleyici olduğunu fark etmemiştik” demişti teknik direktör Vincenzo Montella. “Top ayağındayken en hızlı oyunculardan birisi olduğunu biliyorduk. Büyük ihtimalle yalnızca Lionel Messi ondan hızlıdır.”

Hızı, Roma teknik direktörü Luciano Spalletti’nin de dikkatini çekmişti. Salah’ı önce 2015 yazında kiraladı, ardından 12 ay sonra bonservisiyle beraber aldı. Salah, başkent ekibinde yükselişe geçti ve burada geçirdiği iki sezonda 65 Serie A maçına çıkıp 29 gol kaydedip17 de asist üretti. 2015-16 sezonunda Roma’nın en iyi oyuncusu seçildi. İlk sezonunda Fiorentina karşısında 70 metrede yaptığı koşu, 100 metreyi 10 saniyede koşmaya eşitti. 2016-17 sezonu biterken Spalletti: “Onu yakalamak için motosiklete ihtiyacınız var” demişti.

Şimdilerde Liverpool formasıyla fırtına gibi esen futbolcu: “Klopp bana kendimi geliştirme ve dünyaya yeteneğimi gösterme fırsatı tanıdı. Bu da buraya gelmeye karar vermeme yardımcı oldu” diyor Salah. “Normalde de maçlardaki gibi mi?”“Kesinlikle. Takımı için daima en iyisini yapmak istiyor, herkesi gülümsetmek ve mutlu etmek istiyor, bu da her oyuncunun yüzde 100 performans göstermeyi istemesi demek. Bize verdiği şey bu. Daima motive olmuş durumda ve kadrosundaki her oyuncunun gelişmesine yardımcı olmak istiyor.”

KOP’un sevgilisi hücumdaki suç ortakları Mane ve Firmino ile olan ilişkisi inanılmaz seviyede. “İkisi de üst düzey oyuncular ancak Oxlade-Chamberlain, Henderson ve pozisyonuma yakın oynayan herkes öyle” diyor havada eliyle çizim yapan Mohamed. “Birbirimizi çok iyi tanıyoruz çünkü her gün birlikte antrenman yapıyoruz, haliyle maçta işimi kolaylaştırıyorlar. Aslında hepimiz birbirimizin işini kolaylaştırıyoruz. Birlikte çok mutluyuz ve bu sezon olabilecek en iyi sezon performansını sergilemek istiyoruz.”

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