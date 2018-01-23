Deloitte’un hazırladığı 2016-17 sezonu Futbol Para Ligi raporuna göre şampiyon Manchester United

2016-17 sezonu boyunca toplamda elde ettiği 676 milyon euro gelirle futbol dünyasının şampiyon kulübü Manchester United olurken ikinci sırada Real Madrid, üçüncülükte ise Barcelona bulunuyor.

Hazırlanan rapora göre sezonu şampiyon olarak kapatan Manchester United ve ilk 20’ye giren diğer 20 kulübün toplam gelirleri yüzde 6’lık bir büyümeyle 7.9 milyar euro’yu bulmuş durumda. Bu verilerle ortalamanın yükseldiği lige dahil olmak için 2008 yılında 97 milyon euro yeterliyken 12 yıl sonra, yani günümüzde bu rakam 200 milyon euro’ya ulaşmış durumda.

Bu rapora göre La Liga lideri Barcelona’nın geliri 648,3 milyon euro ve gelir sıralamasında ikinci sırada bulunan Real Madrid’in ulaştığı rakamsa 674,6 milyon euro. Ligde bundan sonraki kulüpler ise Bayern Münih ve Premier Lig’in açık ara lideri Manchester City.

Kulüplerin gelir kaynaklarında ilk sırayı yayın gelirleri alırken en büyük payı alan Premier Lig kulüpleri bunun da katkısıyla diğer liglere fark atıyor.

Türkiye’den bundan önce hazırlanan raporlarda ilk 20’ye girmeyi başaran Galatasaray ve Fenerbahçe listede yer bulamazken, son yıllarda yaptığı çalışmalara rağmen Beşiktaş da sıralamaya dahil olamadı.

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