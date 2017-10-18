Şampiyonlar Ligi 3’üncü hafta ikinci maçları bugün oynanıyor

31 golün atıldığı Şampiyonlar Ligi 3’üncü hafta ilk maçlarından sonra gözler ikinci maçlara çevrildi

A Grubu: Kritik viraj

Şampiyonlar Ligi 3’üncü hafta maçlarına kadar yoluna kayıpsız devam eden Manchester United grupta son sırada bulunan Benfica’yla Portekiz’de karşı karşıya gelecek. Manchester United maçtan galip gelmesi halinde gruptan çıkma şansını oldukça arttıracak. İkincilik için kritik maçta CSKA Moskova evinde Basel’i ağırlayacak. İki takımında bu önemli maç öncesinde 3 puanı bulunuyor.

B Grubu: Heynckes ile ŞL macerası

Henüz puanı bulunmayan Anderlecht, Constant Vanden Stock’da grubun lideri Paris Saint-Germain’i ağırlayacak. Yeni hocası Heynckes’le çıktığı ilk lig maçından 5-0’lık galibiyetle ayrılan Bayern Münih ise evinde Celtic’i ağırlayacak.

C Grubu: Zirve karışacak

İlk 2 maçta attığı 8 gol ve topladığı 6 puanla zirvede yer alan Chelsea, Stamford Bridge’de Roma’yla karşılaşacak. 4 puanı bulunan Roma ve 6 puanı bulunan Chelsea’nin maçından çıkacak sonuç zirveye direkt etki edecek. Sahadan 3 puanla ayrılan takımın lider olacağı maçta, olası bir beraberlikte grup liderliği savaşına Atletico Madrid de katılacak. Atletico Madrid ise bugün 19:00 da Karabağ deplasmanına konuk oluyor.

D Grubu: Barcelona seriyi sürdürecek mi?

Hem La Liga hem de Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon mağlup olmayan Barcelona, evinde Olympiakos’u ağırlayacak. 6 puanla zirvede bulunan Barcelona, Devler Ligi’nde henüz kalesinde gol görmedi. Grubun diğer maçında Juventus ile Sporting Lizbon İtalya’da karşı karşıya gelecek. 2 takım da 3 er puanla 2 ve 3’üncü sırayı paylaşıyor.

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