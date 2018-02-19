Şampiyonlar Ligi: Bayern Münih – Beşiktaş

Yarın oynanacak Bayern Münih-Beşiktaş maçı öncesinde, Şampiyonlar Ligi basın toplantısında Hummels ve Heynckes açıklamalarda bulundu

Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih-Beşiktaş maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında mikrofonun başına ilk geçen isim Mats Hummels oldu. Hummels: “Wolfsburg maçında iyi başlamadık. Ancak yine de maçı kazanmayı bildik. Teknik direktörümüz Jupp Heynckes sayesinde takımda harika bir hava yakaladık. Zor zamanlar geçiriyorduk ve atlatmamızda bize yardımcı oldu. Takım halinde savaştığımız zaman şampiyon olabileceğimizi düşünüyorum. Bir futbol takımında defans ve ofans arasındaki denge çok iyi olmalıdır. Herkes hata yapabilir ancak komple takımı değiştiremezsiniz. Beşiktaş maçında ikili mücadelelerin çok sert olacağını düşünüyoruz. Biz de antrenmanlarda kendimizi hazırladık. Hiçbir mücadeleden kaçmayacağız diyebilirim.

Beşiktaş denince aklınızda ne canlanıyor sorusuna Hummels: “Eski stadlarını biliyorum. Şimdi yeni stada geçtiler. Çok sesli olduklarını biliyorum çok iyi futbolculara sahipler” şeklinde yanıtladı.

Hummels’in konuşmalarından sonra bu kez Jupp Heynckes konuşmasına başladı. Heynckes: “Rakip hakkında birkaç gün önceden düşünmeye başlıyorsunuz, adrenalin gittikçe artmaya başlıyor ve vücudunuzda bir kıpırdanma hissediyorsunuz. Ben de sizler ve futbolcular gibi gerginim diyebilirim. Bu turda tüm takımlar favoridir. Herkes başarılı olmak istiyor ve başarıyı düşünüyor. Şampiyonlar Ligi’nde ve Avrupa’da çok büyük takımlar var. 5 İngiliz takımının çok güçlü olduğunu görüyoruz.

“Onlar saklanmayacak, biz de saklanmayacağız”

“Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi’nde her zaman başarılı olan, başarıyı bilen bir kulüptür. Beşiktaş ise uluslararası tecrübeye sahip takım. Benim merakım neden bugüne dek bu tura katılamadıkları. Şenol Güneş gibi çok iyi bir antrenörleri var. Defansif olarak iyi bir takım. Kendi grubunda dışarıda oynadığı karşılaşmaları kazanan bir takım. Thomas Müller, mücadeleyi hiç bırakmamamızdan bahsetmişti, Bayern takımı son ana kadar mücadeleyi bırakmaz. Bu yüzden ligde ve Avrupa’da başarılıyız. Beşiktaş kendini sakınmayan, futbol oynayan bir takım. Elimizden geldiğince baskı yapacağız. Onlar saklanmayacak, biz de saklanmayacağız.”

Bu sezon takıma katılan oyuncular Tolisso ve James hakkında sorulan soruya Heynckes: “Tolisso ve James, Bayern’e yeni gelen futbolcular. Önce Bayern Münih geleneklerini içlerine sindirmeleri lazım. Bugünkü futbolda sadece yetenek yeterli değil, çok çalışmak ve yeteneği zamana yaymak gerek. Bugüne dek yeteri kadar çalışmayan, bu yüzden iyi yerlere gelemeyen futbolcular gördüm. Bayern’de A takımı yada B takımı diye de bir ayrım yapamayız. Her zaman futbolumuzu istediğimiz gibi sahaya yansıtamıyoruz. Bugün beni de bir antrenör oynatmasaydı sevinmezdim. Bayern Münih’de bugün aynı seviyede 21 futbolcu var. Futbolcularımız dışarıda kalabileceğini hesaplayabilmeli. Yarın oynayacak futbolcular, sabah 8’e dek haber alacaklar, kesin konuşamıyorum çünkü şu anda bir grip salgını var.”

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