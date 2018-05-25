Şampiyonlar Ligi finali öncesi Liverpool

Final öncesi Liverpool’da son durum ne? Finale kadar nasıl geldiler? Daha önceki Şampiyonlar Ligi tecrübeleri…

İnanılmaz bir sezonun ardından finale kalan Liverpool, kupaya odaklanmış durumda. Başta Salah-Mane-Firmino üçlüsü olmak üzere Şampiyonlar Ligi maçlarında üst düzey performans sergilediler ve bu emeğin karşılığını almak için 26 Mayıs Cumartesi gününü beklemeye koyuldular. Şampiyonlar Ligi’nin en başarılı takımı olan Real Madrid karşısında ise mutlu sona ulaşmaları için tüm sezondan daha fazla çabalayacaklar.

Liverpool buraya kadar nasıl geldi?

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Hoffenheim ile eşleşen Kırmızılılar, iki maçta da rakibini mağlup edip Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı başardı. Gruplardaysa Sevilla, Maribor ve Spartak Moskova ile eşleştiler ve grubu 3 galibiyet ve 3 beraberlikle lider tamamladılar.

Son 16 turunda Portekiz temsilcisi Porto ile eşleşen Liverpool, ilk maçı deplasmanda Mane(3), Firmino ve Salah’ın golleriyle 5-0 kazandı. 0-0 biten rövanş maçının ardından Liverpool, adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finaldeyse rakip güçlü Manchester City oldu. Anfield’da oynanan ilk maçı Salah, Mane ve Ox Chamberlain’in golleriyle 3-0 kazanan Liverpool oldu. Rövanşta da aynı başarıyı gösteren Merseyside ekibi, Salah ve Firmino’nun golleriyle 2-1 kazanıp turu atladı.

Yarı finalde Şampiyonlar Ligi’nin flaş takımı Roma ile eşleşen Liverpool, ilk maçta fırtına gibi esip Salah(2), Firmino(2) ve Mane’nin golleriyle 5-2 mağlup etti. Rövanşta ise oldukça zorlanan Kırmızılılar, Roma’ya 4-2 mağlup olsa da finale adını yazdıran takım olmayı başardı.

Hangi yıllar kupayı müzesine götürdü?

1977, 1978, 1981, 1984, 2005

Liverpool muhtemel 11

Matip, Gomez ve Chamberlain’in sakatlıkları devam ediyor. Lallana ve Emre Can kadroda olsalar da skatlıktan yeni çıkmış durumdalar. İlk 11 ise şöyle;

Karius, Robertson, Dijk, lovren, Arnold, Wijnaldum, Henderson, Milner, Salah, Mane, Firmino

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