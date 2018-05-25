Şampiyonlar Ligi finali öncesi Real Madrid

Final öncesi Real Madrid’de son durum ne? Finale kadar nasıl geldiler? Daha önceki Şampiyonlar Ligi tecrübeleri…

Real Madrid’de hedef yine kupa. Zidane ve öğrencileri bu sezon da kupayı kazanıp üst üste 3’üncü kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmanın hesaplarını yapıyor. Kaldıki bu alışık oldukları bir durum. Daha önce Kupa Galipleri adıyla 1955-56 sezonunda ilk kez oynanmaya başlanan turnuvayı, başlangıç tarihinden itibaren 5 yıl üst üste kazanma başarısı gösteren Eflatun-Beyazlılar, Kupa Galipleri Kupası’nda üst üste en fazla şampiyon olan takım hüviyetinde.

Real Madrid buraya kadar nasıl geldi?

İspanyol ekibi gruplarda Tottenham, Borussia Dortmund ve APOEL ile aynı grupta yer aldı. Grubu 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 2’nci sırada tamamladılar. Tek mağlubiyetlerini ise Tottenham deplasmanında alan Madrid ekibi, son 16 turunda PSG ile eşleşti. İlk maçı Ronaldo (2) ve Marcelo’nun golleriyle 3-1 kazanıp ikinci maç öncesinde avantaj yakaladılar. Fransa’daki rövanş maçında da Ronaldo ve Casemiro’nun golleriyle 2-1 galip gelip çeyrek finale kalan takım oldular.

Çeyrek finalde rakip, geçen sene finalde karşılaştıkları Juventus oldu. Deplasmandaki maçı Ronaldo (2) ve Marcelo’nun golleriyle 3-0 kazanıp evine rahat bir şekilde giden Real Madrid, Santiago Bernabeu’da adeta kabus gördü. 90’ıncı dakikaya 3-0 geride girdikleri sırada penaltı kazandılar ve topun başına Ronaldo geçti. Ronaldo’nun son dakikada attığı penaltı golüyle, yarı finale çıkan ekip olmayı başardılar.

Yarı finalde ise rakip Alman devi Bayern Münih’ti. İlk maçı Allianz Arena’da Marcelo ve Asensio’nun golleriyle 2-1 kazanan Madrid, yine evinde zor anlar yaşadı. 2-2 biten karşılaşmada son dakikaya kadar zor anlar yaşayan Eflatun-Beyazlılar zor da olsa finale yükselen ekip oldu.

Hangi yıllar kupayı müzesine götürdü?

1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017

Real Madrid muhtemel 11

Takımda cezalı ya da sakat oyuncu bulunmuyor. İlk 11 ise şöyle;

Keylor Navas, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Casemiro, Modric, Isco, Kroos, Cristiano Ronaldo, Benzema

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