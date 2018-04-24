Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçı: Liverpool-Roma

Cengiz Ünder, Mohamed Salah, Anfield Road… Herkes hazır! Liverpool-Roma maçının ilk raundu bu gece başlıyor…

Şampiyonlar Ligi’nde önüne gelen herkesi deviren Liverpool, Barcelona’ya karşı destansı bir galibiyet alan Roma’yı Anfield Road’da ağırlıyor. Saat 21:45’te başlayacak Liverpool-Roma karşılaşmasını, Almanya Futbol Federasyonu’ndan Felix Brych yönetecek.

34 yıl önce finalde karşılaşmışlardı!

1984 yılında Kupa Galipleri Kupası final maçının Roma’da oynanacağının açıklanmasından sonra AS Roma, kupayı kendi evinde kaldırmak için büyük çaba sarf etti. Finale çıkmayı başaran İtalyanların rakibi, İngiliz devi Liverpool olmuştu.

69 bin kişinin Roma Olimpiyat Stadı’ndan takip ettiği karşılaşmanın normal süresi 1-1’lik sonuçla tamamlandı ve penaltılara gidildi. Penaltılar sonucunda rakibini 4-2 mağlup eden Liverpool, Avrupa’nın en büyük kupasını da müzesine götürmüş oldu. Liverpool’un o zaman ki kadrosunda; kaleci Grobbelaar, Phil Nean, Graeme Souness, Kenny Dalglish, Ian Rush gibi önemli isimler bulunuyordu.

Teknik adamlar ne dedi?

Klopp

“Roma eşleşmesi çok büyük bir mücadeleye sahne olacak. Roma’da Dzeko, Schick ve genç Türk gibi muhteşem oyuncular var. Gruplarından lider çıktılar ve ardından Barcelona’yı elediler. Şimdiye kadar gösterdikleri performans çok etkileyici.” dedi.

Di Francesco

“Salah artık Roma’nın oyuncusu değil. Kadromuzda Cengiz Ünder gibi büyük potansiyel sahibi oyuncular var. Cengiz’e güveniyorum, genç ve yetenekli bir futbolcu” diyen Di Francesco, Liverpool’un tehlikeli oyuncuları olduğunu hatırlatarak, “Yalnızca Muhammed Salah’ı durdurmaya konsantre olmayacağız. Liverpool hücum hattındaki diğer iki oyuncu da (Roberto Firmino ve Sadio Mane) çok önemli.”

MUHTEMEL 11’LER

Liverpool: Karius, Arnold, Lovren, Dijk, Robertson, Milner, Henderson, Chamberlain, Salah, Mane, Firmino

Roma: Alisson, Fazio, Manolas, Jesus, Florenzi, Strootman, De Rossi, Nainggolan, Kolarov, Cengiz, Dzeko

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