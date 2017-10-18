Şampiyonlar Ligi Monaco – Beşiktaş maçı sonrası ne dediler?

Süper Lig’de yaşadığı puan kayıpları Monaco maçından umutların kesilmesine neden olurken Beşiktaş beklenenin çok üzerinde bir performansla 3’te 3 yaptı. Futbolcuların ve ünlü spor yazarlarının Monaco – Beşiktaş maçı hakkındaki yorumlarını derledik

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde attığı 14 golün 8’ine doğrudan katkıda bulunan (3 gol 5 asist) Ricardo Quaresma:

“Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Böyle devam etmeliyiz. Son dönemde Süper Lig’de puan kayıpları yaşadık çünkü neredeyse üç günde bir maça çıkıyoruz. Galatasaray ve Fenerbahçe ise sadece hafta sonları oynuyor. Bizim onlara göre çok daha az dinlenme süremiz var. Ancak geri dönüş yapacağız, ligdeki bu durumu tersine çevireceğiz.”

Rıdvan Dilmen:

“Galatasaray’ın UEFA şampiyonluğundan sonra Beşiktaş’ın bu yılki performansı bir milattır. Monaco – Beşiktaş maçı Türk futbolunda bir devrimdir. Beşiktaş, Bayern Münih değil, Barcelona da değil, belki hiç olmayacak ama onun bir tık altındaki takımların seviyesine geldi. Bizim ligimiz zor, itip, kakmalı. Oyun duruyor. Burada oynayan takım var, Monaco. O da oynuyor. Porto, Monaco oynuyor, o da oynuyor. Beşiktaş Futbol Takımı ile Türkiye ne kadar gurur duysa azdır. Babel inanılmaz oynadı, bir oyuncu bundan daha iyi oynamaz.

“Beşiktaş için Monaco karşılaşması Monaco’dan daha kolay oldu. Monaco daha iyi takım ama oynayan bir takım. Quaresma, defansına yardım etmeye geliyor. Akhisar maçında bunu göremezsiniz mesela. Şampiyonlar Ligi çok farklıdır. Beşiktaş’ın yedek kadrosunu bana ver, 4 tane de adam var, ligde şampiyonluğa oynarım.”

Mehmet Demirkol:

“Beşiktaş’a galibiyeti getiren standart oyunu oldu. Nerde olursa olsun aynı oyunu oynuyor. Böyle kriz döneminde birçok teknik adam çok şeyi değiştirebilir. Oyun anlayışı değiştirmedi. 3’te 3 çok acayip bir şey. İki tanesi de deplasmanda oynandı. Hem de böyle bir dengeli grupta bu skor alındı.”

“Quaresma yine maçın kahramanlarından biri ama cıvıtmasa maç 3-4’e gidecek. 2-1’e gelene kadarki ciddiyetini korusa daha farklı olurdu. Adriano’nun mutlaka sahada olması gerekiyordu. Bek gibi değil orta saha oyuncusu olarak görmek gerekiyor. Tolgay’dan daha çok baskı yaptı. Tielemans daha geride topu aldığında etkili oluyor. Oğuzhan gibi bir sıkıntı yaşıyor. İleride topu alamıyor. Bugün de istediğini yapamadı. Leonardo Jardim istediklerini alamadı. Farkı yaratan tek oyuncu Falcao’ydu. Monaco, geçen sezonki seviyesinde olmadığı çok açık.”

“Rakibin ölüm kalım maçına çıkıyor. İyi bir takımla oynuyorsunuz. Şampiyonlar Ligi burası. Yapılan iş küçümsenmemelidir. Oynadığınız takımın kanat beki 60 milyon euro’ya transfer oldu. Cenk Tosun’un bonservisinin şu an tavanı yok. Sağ beke 60 milyon euro veriliyor. Santrfor bu oyuncu. Şampiyonlar Ligi’nde atıyor, milli takımda atıyor, ligde atıyor. Bu adam 26 yaşında. 30 milyon getirecekler, yok diyeceksin. Cenk Tosun her maç gol atıyor Şampiyonlar Ligi’nde. Şimdi İngiliz gelse 10 milyon teklif edebilir mi? Edemez, utanır. Burası Şampiyonlar Ligi seviyesi. Beşiktaş’a 30 milyon euro’ya bile dudak bükebilir.”

“Başarı geldikçe normal olduğunu düşünüyoruz ve içindeki eksikleri arıyoruz. Toplam kaç kere gruptan çıktık? Fenerbahçe 1, Galatasaray 5 kere çıktı. İkinci yarının başında Beşiktaş oyunu aldı. Tolgay ikinci yarının başında çok iyi oynadı. Talisca ve Adriano’dan destek alarak çok iyi işler yaptı. Talisca istediği pozisyonları bulamadı ama 10 numara performansını düşünüyorsak oldukça iyi buldum.”

Beşiktaş’ın Monaco karşısında attığı 2 gole imza atan Cenk Tosun:

“Herkes yüzde yüz konsantreydi. Bunu da maçın ilk dakikalarında belli ettik. İyi başladık. İlk atakta golü yedik ama maça daha da asıldık, iyi oynadık. Hocamız da devrede gerekenleri söyledi. Maçın hakimi bizdik. Galibiyeti hak ettik.”

“Bireysel olarak ekstra çalışıyorum. çalışyorum. Ben idmanlardan sonra ekstra çalışmaya özen gösteriyorum ve iyi olmayan yanlarımı geliştirmeye çalışıyorum.”

“Sosyal medyada bonservisim için 250 milyon euro gibi rakamlar yazılıyor. Ben de okuyorum bazen. Kendi işime bakmaya çalışıyorum. Beşiktaş’ta mutluyum. Onları arka plana atmaya çalışıyorum. Şampiyonlar Ligi’nde henüz grup aşamasındayız. 3 maçta 9 puan inanılmaz. Gruptan lider çıkmak istiyoruz. En büyük hedefimiz o. Daha 3 maçımız var, 1 puan yetecek gibi gözüküyor ama her maça galibiyet için çıkacağız.”

Bunun yanında Beşiktaş Şampiyonlar Ligi üzerinden önemli bir gelir sağlamış durumda. Türkiye’den Şampiyonlar Ligi’ne katılan tek takım olduğu için 22 milyon euro’luk yayın geliri ve gruplara kaldığı için 12.7 milyon başarı primi alan kulüp, galibiyet başına da 1.5 milyon euro kazandı.

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