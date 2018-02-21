Şampiyonlar Ligi son 16: Şahtar Donetsk-Roma

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda heyecan, Şahtar Donetsk-Roma mücadelesiyle devam ediyor

Geçen sezonu Serie A’da ikinci olarak tamamlayan Roma; Chelsea, Atletico Madrid ve Qarabağ’ın bulunduğu grubu lider olarak tamamlamayı başarmıştı. Şahtar Donetsk ise Manchester City, Napoli ve Feyenoord’un bulunduğu zorlu grubu ikinci sırada tamamlamayı başardı. Şahtar Donetsk-Roma mücadelesi 22:45’te Metalist Stadı’nda oynanacak. Karşılaşmanın hakemleri İskoçya Federasyonu’ndan William Collum, McGeachie ve Francis Connor olacak.

Roma’da Cengiz fırtınası

Son dönemlerde adeta Roma taraftarının sevgilisi olan Cengiz Ünder, oynadığı oyun ve skora verdiği katkıyla Di Francesco’nun vazgeçilmezi konumunda. Takımıyla çıktığı son 3 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Ünder, bu maçta da Roma’nın en büyük kozlarından biri olacak.

Eksik listesi

Şahtar Donetsk’te sakat Maksim Malyshev ve cezalı Darijo Srna mücadelede forma giyemeyecek. Roma’da ise Maxime Gonalons ve Rick Karsdorp, sakatlığından dolayı bu maçta oynayamayacak diğer isimler. Alessandro Florenzi’nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

Aralarındaki son maç

Şahtar Donetsk ve Roma, yine Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşmış, 2010-11 sezonundaki eşleşmede gülen taraf Şahtar olmuştu. Roma’daki maçı 3-2 kazanan Şahtar Donetsk, evinde de 3-0 galip gelmişti.

Muhtemel 11’ler

Shakhtar: Pyatov, Ismaily, Rakitskiy, Ordets, Butko, Stepanenko, Fred, Bernard, Taison Marlos, Ferreyra

Roma: Alisson, Kolarov, Fazio, Manolas, Peres, Strootman, Rossi, Perotti, Nainggolan, Cengiz, Dzeko

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