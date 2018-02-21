Şampiyonlar Ligi son 16: Sevilla-Manchester United

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda heyecan, Sevilla-Manchester United mücadelesiyle devam edecek

Geçen sezonun UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olan ve bu unvanla Şampiyonlar Ligi’ne katılan Manchester United; Basel, CSKA ve Benfica’nın yer aldığı gruptan lider olarak çıkmayı başarmıştı. Sevilla ise Liverpool, Spartak Moskova ve Maribor’un olduğu grubu ikinci sırada tamamladı. Sevilla-Manchester United maçı bu gece saat 22:45’te Ramon Sanchez Pizjuan’da oynanacak müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu’ndan Clement Turpin yönetecek. Turpin’in yardımcılıklarını ise Nicolas Danos ve Cyril Gringore yapacak.

Muhtemel 11’ler:

Sevilla: Sergio Rico, Navas, Mercado, Lenglet, Escudero, N’Zonzi, Banega, Sarabia, Franco Vazquez, Correa, Muriel

Manchester United: De Gea, Valencia, Bailly, Smalling, Young, Matic, Pogba, Lingard, Alexis Sanchez, Martial, Lukaku

En son oynanan maçlar

Sevilla ve Manchester United bu ana kadar resmi bir karşılaşmada karşı karşıya gelmedi. 2013 yaz ayında oynanan hazırlık maçında karşılaşan iki ekibin mücadelesinde Sevilla, Manchester United’ı 3-1 mağlup etmişti. Sevilla’nın gollerini; Vitolo, Marko Marin ve Rabello kaydederken, Manchester United’ın tek sayısı Valencia’dan gelmişti.

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