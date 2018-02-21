Şampiyonlar Ligi son 16: Sevilla-Manchester United

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Geçen sezonun UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olan ve bu unvanla Şampiyonlar Ligi’ne katılan Manchester United; Basel, CSKA ve Benfica’nın yer aldığı gruptan lider olarak çıkmayı başarmıştı. Sevilla ise Liverpool, Spartak Moskova ve Maribor’un olduğu grubu ikinci sırada tamamladı. Sevilla-Manchester United maçı bu gece saat 22:45’te Ramon Sanchez Pizjuan’da oynanacak müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu’ndan Clement Turpin yönetecek. Turpin’in yardımcılıklarını ise Nicolas Danos ve Cyril Gringore yapacak.
Sevilla: Sergio Rico, Navas, Mercado, Lenglet, Escudero, N’Zonzi, Banega, Sarabia, Franco Vazquez, Correa, Muriel
Manchester United: De Gea, Valencia, Bailly, Smalling, Young, Matic, Pogba, Lingard, Alexis Sanchez, Martial, Lukaku
Sevilla ve Manchester United bu ana kadar resmi bir karşılaşmada karşı karşıya gelmedi. 2013 yaz ayında oynanan hazırlık maçında karşılaşan iki ekibin mücadelesinde Sevilla, Manchester United’ı 3-1 mağlup etmişti. Sevilla’nın gollerini; Vitolo, Marko Marin ve Rabello kaydederken, Manchester United’ın tek sayısı Valencia’dan gelmişti.
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