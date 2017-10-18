Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçlarında ilk gün tamamlandı

İlk kez bir Türk takımı, Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta itibarıyla 3’te 3 yaparak tamamladı. Beşiktaş’ın bize bu gururu yaşattığı gecede birbirinden ilginç sonuçlar da alındı

E grubu

Geceye damgasını vuran sonuçlar E grubundan çıktı. Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez bir takım deplasmanda 7 gol atma başarısı gösterdi. Liverpool konuk olduğu Maribor deplasmanında deyim yerindeyse çılgınca bir sonuca imza attı. İlk yarıyı Firmino, Coutinho ve Salah’ın 2 golüyle 4-0 önde kapattı kırmızılılar. İkinci yarıya da etkili başlayan Liverpool; Firmino, Chamberlain ve genç yıldız Alexander-Arnold’un golleriyle Maribor deplasmanından 7-0’lık tarihi bir skorla ayrılmayı başardı.

Son 3 haftada alınan en şaşırtıcı sonuç Spartak Moskova Sevilla maçından geldi. Rusya deplasmanına giden Sevilla, Quincy Promes’in 2 gol 2 asistle yıldızlaştığı maçta Spartak Moskova’ya 5-1 yenildi. Sevilla’nın tek sayısını eski Fenerbahçeli stoper Simon Kjaer attı.

F grubu

Gecenin merakla beklenen maçında Manchester City evinde Napoli’yi konuk etti. Manchester City rüzgar gibi başladığı mücadelede dakika 9’da Sterling ve dakika 13’te Jesus’la 2-0 öne geçti . Walker’ın Raul Albiol’u düşürmesiyle Napoli dakika 38’de penaltı kazansa da Mertens topu kaleci Ederson’a nişanladı. İkinci yarı daha dengeli oyunun oynandığı maçta Ghoulam’ın çalımlarla ceza sahasına girdiği pozisyonda Fernandinho tarafından düşürülmesine hakem tekrar penaltı kararı verdi. Bu kez topun başına geçen Diawara 73’üncü dakikada farkı 1’e indirse de kalan sürede başka gol olmadı ve Manchester City sahadan 2-1 ayrılarak yoluna kayıpsız devam etti.

Grubun diğer maçında Feyenoord evinde Şahtar Donetsk’i ağırladı. Hollanda ekibinin gruptan çıkmak için mutlak suretle puan kazanması gereken maçta, Duarte’nin iki golüne engel olamayınca sahadan 2-1 mağlup ayrıldı ve gruptan çıkma şansını zora soktu. Feyenoord’un tek sayısı Berghuis’den geldi.

G grubu

Porto’yu 3-1, RB Leipzig’i 2-0’la geçen Beşiktaş, dün gece de göğsümüzü kabarttı. Maçtan 4 gün önce lig sonuncusuna 2-1 yenilen Beşiktaş’ın bu maçtaki performansı nasıl olacak diye düşünülürken, Şenol Güneş ve öğrencileri otoriteleri yine şaşırtmayı başardı. Monaco deplasmanına konuk olan “kara kartal” 30’uncu dakikada Falcao’nun golüne engel olamadı. Golden sonra hemen toparlanan Beşiktaş, Quresma’nın harika ortasına iyi yükselen Cenk Tosun’la 4 dakika sonra beraberliği yakaladı. Cenk Tosun vites düşürmüyor ve Babel’in dakika 54’teki asistini boşa çıkarmıyordu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş deplasmandan 2-1 galip ayrılarak 3’te3 yapan ilk Türk takımı oluyordu.

Nefesleri kesen grubun diğer maçında RB Leipzig evinde Porto’yu ağırladı. Gollerin tamamının ilk yarıda geldiği mücadeleden 3-2’lik skorla ayrılan ev sahibi RB Leipzig oldu. Alman ekibinin gollerini; Orban, Forsberg ve Augustin atarken Porto’nun gollerini Vincent Aboubakar ve Marcano kaydetti.

H grubu

Hiç düşmeyen bir tempoyla oynanan karşılaşmada Real Madrid evinde Tottenham’ı ağırladı. Zidane ve öğrencilerinin galip gelerek grubu lider bitirme planları ertelenmişe benziyor. Dakika 28’de Varane’ın kendi kalesine attığı golle Tottenham 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Madrid ekibi 43’üncü dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Ronaldo’yla beraberliği yakaladı. İkinci yarıda iki takım pozisyonlar üretse de bir türlü sonuca gidemedi ve mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Borussia Dortmund konuk olduğu Apoel deplasmanına 3 puan almak için gitse de evdeki hesap çarşıya uymadı. Kıbrıs ekibi 62’nci dakikada daha önce Adana Demirspor forması da giyen Mickael Pote ile 1-0 öne geçti. 5 dakika sonra Sokratis’le eşitliği yakalayan Borussia Dortmund sahadan 1-1’lik neticeyle ayrılarak gruptan çıkma şansını zora soktu.

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