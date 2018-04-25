Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçı: Bayern Münih-Real Madrid

Bayern Münih-Real Madrid karşılaşmasıyla beraber Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçları tamamlanmış olacak! Sahne bu kez Zidane ve Heynckes’in…

Şampiyonlar Ligi ilk maçında dün gece Liverpool ile Roma karşı karşıya geldi. Liverpool’un 5-2’lik galibiyetinin ardından bu gece yarı finalin diğer eşleşmesinde Bayern Münih ile Real Madrid Almanya’da karşı karşıya gelecek. Saat 21:45’te başlayacak Bayern Münih-Real Madrid maçını Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Björn Kuipers yönetecek.

En son eşleşmede ne oldu?

2016-17 sezonunda bu kez çeyrek finalde karşılaşan iki takımın eşleşmesinde gülen taraf Real Madrid olmuştu. Almanya’daki ilk ayağı 2-1 kazanan Madrid ekibi, kendi evinde ecel terleri döktü. Normal süresi 2-1 Bayern Münih’in üstünlüğüyle sonuçlansa da uzatmalarda atılan 3 golle turlayan Real Madrid olmuştu.

Zidane’ın sözleri olay oldu!

Maç öncesi basın toplantısında kameraların karşısına geçen Fransız teknik adam, 2002 yılındaki Bayern Münih eşleşmesine atıfta bulunarak “Onlardan korkmuyoruz altımıza yapacak halimiz yok!” dedi. 2002 yılındaysa o zamanın Bayern Münih kadrosunun önemli isimleri arasında bulunan, şu anda da sportif direktör olan Hasan Salihamidzic “Onlara pres yaptığımızda altlarına s…acaklar” ifadesini kullanmıştı.”

Muhtemel 11’ler

Bayern Münih: Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Rafinha, Müller, Martinez, Rodriguez, Robben, Ribery, Lewandowski

Real Madrid: Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Modric, Casemiro, Kroos, Isco, Ronaldo, Benzema

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