Şampiyonlar Ligi yeni renklerini ve maç içi grafiklerini tanıttı

UEFA, Şampiyonlar Ligi organizasyonunda kullanılacak yeni dizaynını basına tanıttı!

UEFA’nın resmi sitesinden yapılan açıklamayla beraber Şampiyonlar Ligi için alışık olduğumuz dizayn verenklerde bu seneden itibaren değişikliğe gidiliyor. Alışkın olduğumuz lacivert ve altın sarılı tema yerini lacivert ve pembe ağırlıklı bir tasarıma bırakmış durumda.

Maç içi görselleri, maç öncesi kadrolar, oyuncuların istatistikleri ve skorbord tasarımlarında da radikal değişikliklere gidildi. İşte o görseller;

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