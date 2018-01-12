Şampiyonlar Ligi yoksa Mauro Icardi de yok!

Mauro Icardi geleceği hakkında hakkında önemli açıklamalarda bulundu

İnter’in yetenekli ve bir o kadar da problemli yıldızı Mauro Icardi , takımdaki geleceği hakkında İtalyan basınına önemli açıklamalarda bulundu. İnter’le üst seviyede oynamanın zamanı geldiğini belirten kaptan, olası bir kötü sıralamada da takımdan ayrılabileceğinin sinyalini verdi.

Şampiyonlar Ligi’nin önemini vurgulayan 24 yaşındaki Arjantinli “İnter’de çok mutluyum. Burada takımın kaptanlığını yapıyorum. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılıp hedeflerimize ulaşmak istiyoruz” dedi. Şampiyonlar Ligi’ne katılamamaları ihtimali sorulduğunda “Elbette ki herkes Şampiyonlar Ligi’nde oynamayı ister. Eğer katılamazsak bunu oturur konuşuruz. Ancak şu an her şey için erken olduğunu düşünüyorum” şeklinde açıklamada bulundu.

Sene sonunda kesin bir forvet oyucusu alacak olan Real Madrid’in ilk hedefi Mauro Icardi olarak biliniyor. Icardi bu sezon 20 Serie A maçında kaydettiği 18 golle dikkatleri üzerine çekti. Attığı gollerle birçok maçta İnter’i Icardi kurtardı. Üçüncü sırada bulunan İnter’in ikinci ile arasında 8, beşinciyle maç fazlası olmasına rağmen 3 puan bulunuyor.

Icardi’nin vukuatları

Geçtiğimiz sene Arjantinli yıldızın otobiyografisi piyasaya çıkmış ve içerisindeki birçok hikaye İtalya’nın gündemine oturmuştu. Icardi, Şubat 2015’te Sassuolo karşısında alınan 3-1’lik yenilgiden sonra taraftarların gösterdiği tepkiye soyunma odasında “Arjantin’den 100 kiralık katil getirteceğim, sonra görecekler” dediğini kitabında aktarınca yer yerinden oynamıştı.

Daha önce de arkadaşı Maxi Lopez’le de bir skandal yaşayan Icardi, otobiyografisinde hayat arkadaşı Wanda Nara ile nasıl tanıştığını anlatmıştı. Sicilya mafyası, Maxi Lopez’e bu durum için Arjantinli’nin bacaklarını kırmayı ve futbol hayatını bitirmeyi teklif etti ancak Lopez bunu reddetmişti.

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