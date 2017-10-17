UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3’üncü hafta maçları bu akşam oynanacak 8 maçla başlıyor. İlk 2 haftada oynanan 32 maç, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3’üncü hafta maçları için beklentileri arttırdı

E Grubu: Dengeler her an değişebilir

Liderin 4, sonuncunun 1 puana sahip olduğu haftada alınacak sonuçlara göre sıralama tamamen değişebilir. Liverpool, Maribor deplasmanında 3 puan arayacak. İlk 2 maçında 40 şut atıp 3 gol bulabilen Liverpool, 2 puan ve averajla ikinci sırada, Maribor ise 1 puanla son sırada yer alıyor. Grubun diğer maçında Spartak Moskova evinde Lider Sevilla’yı ağırlıyor. 4 puanla grubun lideri konumundaki Sevilla bu maçı da kazanırsa gruptan çıkma adına büyük bir adım atmış olacak. 2 puan ve averajla üçüncü sırada yer alan Spartak Moskova’ysa en az 1 puan koparmanın peşinde.

F Grubu: Taktik savaşları

Bir takım İngiltere Premier Lig’in lideri, diğer takım İtalya Serie A’nın… City’nin başında taktik dehası Guardiola, Napoli’nin başındaysa bankacı futbol dehası Sarri yer alıyor! Etihad Stadı’nda bu gece futbola doyacağız. Grupta Manchester City 6 puanla lider, Napoli 3 puan ve averajla üçüncü sırada. F grubunun diğer maçında 3 puanlı Şahtar, puansız Feyenoord’a konuk olacak.

G Grubu: Beşiktaş ilk peşinde

Şampiyonlar ligi’ne 3’te 3 yaparak başlayan ilk Türk takımı olmak isteyen Beşiktaş, zorlu Monaco deplasmanına konuk oluyor. İlk maçında deplasmanda Porto’yu 3-1’le geçen Beşiktaş, ikinci maçında RB Leipzig’i Vodafone Park’ta 2-0 mağlup ederek 6 puanla 1’inci sırada yer alıyor. Monaco ise gruba RB Leipzig beraberliğiyle başlayıp, evinde Porto’ya 3-0 yenilerek kötü bir başlangıç yaptı. Gecenin diğer maçında 3 puana sahip Porto evinde 1 puanla son sırada yer alan RB Leipzig ile karşılaşacak.

H Grubu: 6- 6- 0- 0

Grubun kaderini belirleyecek maçlarda 6’şar puana sahip Real Madrid ve Tottenham İspanya’da, henüz puanla tanışamayan Bourissa Dortmund ve Apoel Kıbrıs’ta karşı karşıya gelecek. İki maçın skorları doğrultusunda henüz üçüncü hafta sonunda en net tablonun oluşacağı grup H grubu olabilir!

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