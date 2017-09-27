Şampiyonlar Ligi’nde ikinci hafta maçlarının ilk gün sonuçları

Beşiktaş’ın galibiyetle ayrıldığı, Şampiyonlar Ligi ikinci hafta müsabakalarında ilk günün maçları dün oynandı. Alınan sonuçlara göre grupları inceledik

Birbirinden güzel maçların oynandığı Şampiyonlar Ligi’nde ikinci hafta ilk gün maçlarında, ülkemiz açısından güzel bir gece oldu. Temsilcimiz Beşiktaş, evinde Bundesliga ekibi Leipzig’i 2-0’la geçti.

E Grubu

Sevilla evinde Maribor’u yıldız ismi Wissam Ben Yedder’in hat-trick yaptığı karşılaşmada 3-0 mağlup etti. Baştan sona kadar baskın oynayan Sevilla 4 puanla grup liderliğine yükseldi. Grubun diğer karşılaşmasında Liverpool, Spartak Moskova’nın konuğu oldu. Rus ekibi, 27’nci dakikada Fernando’nun golüyle 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra oyunun kontrolüne tamamen eline alan Liverpool, 31’inci dakikada Coutinho’nun golüyle oyuna dengeyi getirdi. Kalan sürelerde başka gol çıkmayınca iki takım da 2’şer puanla 2 ve 3’üncü sırayı paylaştı. Maribor 1 puanla son sırada yer alıyor.

F Grubu

Manchester City güle oynaya liderliğini sürdürdü. Sahasında Şahtar’ı ağırlayan City, Kevin de Bruyne ve Sterling’in golleriyle 2 maçta 6 puan ve 6 golle liderlik koltuğuna iyice yayıldı. Şahtar bu sonuçla 3 puanla 2’nci sırada yer aldı. Napoli-Feyenoord maçında gülen ekip 3-1’lik sonuçla Napoli oldu. Muhteşem üçlü; Callejon, Mertens ve Insigne’nin birer gol attığı maçta Feyenoord’un tek sayısı Sofyan Amrabat’tan geldi.

G grubu

Porto’yu 3-1’le geçen Beşiktaş, bu kez evinde Bundesliga temsilcisi RB Leipzig’i ağırladı. Maça hızlı başlayan Beşiktaş, Babel’in golüyle 1-0 öne geçti. Leipzig golden sonra baskısını arttırmaya başladı. Ataklardan eli boş dönen Alman ekibine son darbeyi Talisca vurdu ve Beşiktaş devreyi 2-0 önde tamamladı. İkinci yarı tamamen oyunun kontrolünü eline alan Leipzig’in ataklarını kesen elektrik oldu. 60’ıncı dakikada stat aydınlatmalarında yaşanan problemden dolayı oyun 10 dakika durdu ve oyuncular soyunma odasına gönderildi. Gecikmenin ardından devam eden oyunda, ataklara karşı iyi direnen Beşiktaş kalesini gole kapattı ve 2’de 2 yaparak liderliğini sürdürdü. Gecenin diğer maçında Monaco evinde Porto’ya 3-0 yenilerek şok yaşadı. Bu durumla Beşiktaş 6 puanla 1’inci, Porto 3 puanla 2, Monaco ve Leipzig 1’er puanla 3 ve 4’üncü sırada yer alıyor. Şampiyonlar Ligi’nde ikinci hafta maçlarının en mutlu galibinin durumda Beşiktaş olduğunu söylemek yanlış olmaz.

H grubu

Gecenin en skandal kararlarından birinin yaşandığı Borussia Dortmund-Real Madrid maçında Ronaldo (2) ve Bale’in golleriyle gülen Real Madrid oldu. Dortmund’un tek sayısı Aubameyang’dan geldi. Mücadelenin kaderini etkileyen pozisyon 14’üncü dakikada yaşandı. Sergio Ramos’un kaleye girecek topu eliyle uzaklaştırmasına hakem devam kararı verince Signal Iduna Park stadında adeta kıyamet koptu. Başta Nuri Şahin olmak üzere hakemin etrafına saran Dortmundlu oyuncuların itirazı sonuç getirmedi. 0-0 devam eden maçta penaltı ve Sergio Ramos’un kırmızı kart görmemesi belki de maçın kaderini tamamen değiştirdi. Grubun diğer maçında APOEL’e konuk olan Tottenham, Harry Kane’in hat-trick yaptığı maçta rakibini 3-0’la devirdi. Real Madrid ve Tottenham’ın 6 puan aldığı grupta, Borussia Dortmund ve APOEL’in henüz puanı bulunmuyor.

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