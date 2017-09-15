Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta maçlarından öne çıkan notlar

Merakla beklenen Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta maçları oynandı ve birbirinden güzel maçlar seyrettik. İşte kaydettiğimiz notlar

Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta maçlarında izleyen herkes gole doydu. Oynanan 16 maçta 54 gole tanıklık ettik. Maç başına 3,37 golün düştüğü gol açısından bereketli haftanın ardından ikinci hafta maçları için şimdiden sabırsızlanmaya başladık.

8 grupta oynanan 16 karşılaşmada 7 maçta ev sahibi ekipler, 5 maçta deplasman takımları galip gelirken 4 karşılaşmada eşitlik bozulmadı.

Temsilcimiz Beşiktaş ilk maçına Portekiz’de Dragao’da çıktı. Kara kartallar, henüz bu sezon gol yemeyen Porto’nun kalesine tam 3 gol bıraktı. Talisca, Cenk Tosun ve Babel’in golleriyle 3-1 galip ayrılan Beşiktaş harika bir başlangıç yaptı.

En gollü maç Chelsea’nin Stamford Bridge’de Karabağ’ı konuk ettiği karşılaşmada yaşandı. İngiliz ekibi, ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele eden Azerbaycan temsilcisini 6-0’lık skorla mağlup etti.

Gol sesi çıkmayan tek maç Roma-Atletico Madrid karşılaşması oldu. Olimpico stadında karşı karşıya gelen iki takım Dzeko, Perotti, Griezmann, Vietto gibi kaliteli isimlerin suskun kaldığı gecede gol çıkaramadı.

Klasikleşen soru Ronaldo mu Messi mi?… Futbol açısından bu tatlı tartışma bu sene de devam edecek. Cezası nedeniyle La Liga’da henüz forma giyemeyen Ronaldo, Şampiyonlar Ligi’nde kaldığı yerden devam etti. Apoel karşısında 2 gol bulan süper yıldız takımının 3-0’lık galibiyetinde başı çekti.

Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta maçlarında hakemler 3 kez kırmızı kartına başvurdu. Tottenham’dan Vertonghen, Liverpool’dan Joe Gomez ve Anderletch’den Sven Kums kırmızı kart gören oyuncular oldu.

Devler liginde başarısız geçen yılların ardından çıkış yakalamak isteyen İngiliz kulüpleri bu kez 5 koldan atağa kalktı. Manchester United evinde Basel’i yeni transfer Lukaku’nun da gol attığı maçta 3-0 mağlup etti. Diğer golleri Fellaini ve Rashford attı. Manchester City’se Feyenoord’u deplasmanda 4-0’la geçti. Pochettino yönetimindeki Tottenham, Wembley’de zorlu rakibi Borussia Dortmund karşısında Harry Kane’in 2 gol 1 asistle yıldızlaştığı maçtan 3-1 galip ayrıldı. Chelsea’nin Karabağ’ı 6-0 yendiği maçla beraber 5 İngiliz takımından 4’ü haftayı galibiyetle kapatmış oldu. İngilizlerin tek puan kaybı Liverpool’dan geldi. Rakiplerinden daha çok Lovren ile Moreno başta olmak üzere kendi kaleci ve defans oyuncularından çekinen kırmızılı taraftarlar kaygılarında haklı çıktı. Sevilla ile Anfield Road’da 2-2 berabere kaldı.

Barcelona evinde Juventus’u ağırladı. Kritik mücadele en çok dikkat çeken detay daha önce Messi’nin Buffon’a gol atamamış olmasaydı. Messi her zamanki gibi yapacağını yaptı ve Buffon’un koruduğu ağlara 2 gol bırakmayı başardı. Rakitic’in de 1 gol attığı karşılaşmayı Barcelona 3-0 kazandı.

Neymar ve Mbappe transferleriyle büyük ses getiren PSG, Celtic deplasmanından 5-0’lık galibiyetle ayrıldı. Neymar ve Mbappe’nin ilk kez PSG formasıyla Şampiyonlar ligi maçına çıktığı maçta 2’si de 1’er gol atmayı başardı. Diğer goller Lustig (kk) ve Cavani (2)’den geldi.

Gol krallığında Messi, Ronaldo, Cavani, Kane ve Pardo’nun 2’şer golü bulunuyor.

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