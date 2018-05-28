Şampiyonlar Ligi’nde sezonun en iyi oyuncuları açıklandı

2017-18 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde forma giymiş en iyi 18 isim belirlendi

Trajik bir finale sahne olan 2018 Kiev finali sonunda kupayı Real Madrid müzesine götürmeyi başardı. Şampiyonlar Ligi’nde üst üste 3’üncü şampiyonluğunu elde edip rekor kıran eflatun-beyazlılar, kupaya adeta ambargo koydu.

Üst üste 6’ncı kez gol kralı olan Ronaldo, yine kupanın kaldırılmasında büyük bir rol oynadı. Liverpool’da 3 oyuncunun 10’ar gol attığı sezonda, Şampiyonlar Ligi hesabı da sezonun en iyi futbolcularından kurulan 18 kişilik kadrosunu yayınladı.

Listede Mane, Milner ve Nainggolan yer almadı!

Milner 8 asist, Mane 10 gol üretmesine rağmen 18 kişilik kadroda kendilerine yer bulamayan isimler oldu. Listede adı olmayan isimlerden biri de Nainggolan. Radja’nın, Roma’nın bu sezon gösterdiği müthiş performansta büyük pay sahibi olmasına rağmen kadroya girememesi tepki topladı.

UEFA’nın yayınladığı liste

Kale: Keylor Navas, Alisson

Savunma: Kimmich, Sergio Ramos, Marcelo, Chiellini, Virgil Van Dijk, Varane

Orta saha: Kevin de Bruyne, Casemiro, Luka Modric, Toni Kross, James Rodriguez

Forvet: Dzeko, Firmino, Messi, Ronaldo, Mohamed Salah

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