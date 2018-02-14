UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu maçlarına Premier Lig takımları damga vurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu ilk maçları başladı. İki maçta 8 gol izleyen futbolseverler, yine gollü bir geceyi geride bıraktı. İngiliz takımlarının geceye damga vurduğu maçlarda Manchester City ilk maçta turu neredeyse garantiledi.

Juventus – Tottenham

Allianz Stadı’nda oynanan karşılaşmaya Juventus fırtına gibi başladı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Pjanic, henüz 1’inci dakikada Higuain’i ince gördü. Higuain’in dönerek klas vuruşunda top ağlara gitti. Golden sonra baskıyı daha da arttıran Juventus, 9’uncu dakikada Bernardeschi’nin düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Higuain ile gole çevirdi ve 10 dakikada skoru 2-0’a getirdi.

İkinci golden sonra gardı düşen Tottenham erken toparlandı. Oyunun kontrolünü bu dakikadan sonra ele alan Spurs, 35’inci dakikada Benatia’nın de marke durumda bıraktığı Kane ile farkı 1’e indirdi. Bu gol ayrıca Kane’i bir rekora da ortak etti. Şampiyonlar Ligi’nde bir sezonda en fazla gol atan İngiliz oyuncu olan Steven Gerrard’ın rekoruna 7 golle ortak oldu. İlk yarının bitimine doğru bu kez Diego Costa yerde kaldı ve hakem Felix Brych bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Hat-trick için topu başına geçen Higuain, penaltıyı çok sert bir vuruşta direğe nişanladı.

İkinci yarıya Juventus kaçan penaltının etkisinde kalarak başladı. Tottenham’ın daha atak olduğu ve oyunun hakimiyetini eline aldığı yarıda, 71’inci dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Eriksen geçti. Kaleye yaklaşık 20 metre uzaklıkta ve cepheden gören yerden iyi bir vuruş gelmese de top baraja çarparak ağlarla buluştu. Maçta başka gol olmayınca Tottenham, İngiltere’ye 2-2’lik skor avantajıyla dönüş yaptı.

Basel – Manchester City

İsviçre’de turun ilk maçında karşı karşıya gelen Basel – Manchester City mücadelesi belki de turun kesinleşen ilk maçı oldu. Batan sona üstün bir oyun oynayan Pep Guardiola’nın öğrencileri, 14’üncü dakikada Kevin de Bruyne’ün kullandığı korner atışında topa iyi yükselen İlkay Gündoğan ile 1-0 öne geçti. Bu golden 4 dakika sonra sol kanattan gelişen atakta Sterling’in ortasında topu iyi takip eden Bernardo Silva, güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 18’inci dakikada 2-0 öne geçen Manchester City’nin durmaya pek niyeti yoktu. 23’üncü dakikada Aguero’nun yaklaşık 25 metreden yaptığı enfes vuruşla skoru 3-0’a geldi.

İkinci yarıda da tamamen oyunun kontrolü elinde olan Manchester City, 53’üncü dakikada Aguero’nun pasında topla buluşan İlkay Gündoğan ceza sahası dışından örümcek ağlarını aldığı vuruşla skoru 4-0’a getirerek maçın da skorunu tayin etti.

7 Mart Çarşamba 22:45’te Manchester City-Basel ve Tottenham-Juventus rövanş maçında karşı karşıya gelecek.

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