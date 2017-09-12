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UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki unutulmaz geri dönüşler

By on 12 Eylül 2017
UEFA Şampiyonlar Ligin'deki unutulmaz geri dönüşler

UEFA’nın resmi internet sitesini baz alarak Şampiyonlar Ligi’ndeki unutulmaz geri dönüşler için bir liste hazırladık. Devler Ligi’nde şu ana kadar “efsane” sayılan 6 geri dönüş yaşandı ve bunlardan 2’si İstanbul’da gerçekleşti!

İşte Şampiyonlar Ligi’ndeki unutulmaz geri dönüşler:

Milan – Liverpool: 3-0’dan 3-3’e

İstanbul’da 2005’te oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ilk yarıyı 3-0 yenik kapatırken ikinci yarıda imkansızı başarıp maçı 3-3’e getirmişti. Uzatmaya giden maçta Liverpool penaltılarda 3-2 kazanarak “İlk İstanbul mucizesi”ni gerçekleştirmişti. Maç, Şampiyonlar Ligi’ndeki unutulmaz geri dönüşler arasında ilk sırada olmayı bu şekilde hak etti!

UEFA Şampiyonlar Ligin'deki unutulmaz geri dönüşler

UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool fanları

Werder Bremen – Anderlecht: 0-3’ten 5-3’e

Werder Bremen 1993’te oynanan maçta Belçika ekibi Anderlecht’e karşı ilk yarıyı 3-0 geride kapatmıştı. Otto Rehhagel’in öğrencileri inanılmazı başarmış ve maçı 5-3 getirmişti. Üstelik karşılaşma 66. dakikaya kadar Anderlecht’in 3-0 üstünlüğüyle devam etmişti. Alman ekibi 23 dakikada 5 gol atarak herkesi şaşırtmıştı.

Deportivo La Coruna – PSG: 0-3’ten 4-3’e

2001’de Deportivo La Coruna, PSG karşısında 55. dakikada 3-0 yenik duruma düştü. Her şey bitti denilirken İspanyol ekibi ayağa kalktı ve 27 dakikada 4 gol atarak maçı kazanmayı başardı.

Porto – Petrzalka: 2-0’dan 2-3’e

Slovak ekibi Petrzalka (o zaman adı Artmedia Bratislava’ydı), Portekizli güçlü rakibi Porto karşısında deplasmanda 2-0 yenik duruma düştü. Ancak pes etmediler maç tamamlandığından adı pek bilinmeyen Petrzalka 3-2 galipti.

UEFA Şampiyonlar Ligi logosu

UEFA Şampiyonlar Ligi logosu

Arsenal – Anderlecht: 0-3’ten 3-3’e

Beşiktaş maçına en yakın geri dönüş ise 2014 yılında yaşandı. İngiliz ekibi Arsenal, Anderlecht karşısında 58. dakikada bulduğu golle skoru 3-0’a getirmişti. Kimsenin Anderlecht’in bu gidişatı değiştireceğine dair bir umudu yoktu. Ancak Vanden Borre sahneye çıkıp 12 dakikada 2 golle farkı 1’e indirdi. Mitrovic 90. dakikada son sözü söyledi ve Anderlecht Londra deplasmanında imkansızı başardı.

Beşiktaş – Benfica: 0-3’ten 3-3’e

Benfica karşısında ilk yarıyı 3-0 geride kapatan Beşiktaş, ikinci yarıdaki performansıyla muhteşem bir geri dönüşe imza attı ve sahadan 1 puanla ayrılarak hem Türkiye’yi sevince boğdu hem de Şampiyonlar Ligi’ndeki iddiasını son maça taşımayı başardı.

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