UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki unutulmaz geri dönüşler

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İstanbul’da 2005’te oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ilk yarıyı 3-0 yenik kapatırken ikinci yarıda imkansızı başarıp maçı 3-3’e getirmişti. Uzatmaya giden maçta Liverpool penaltılarda 3-2 kazanarak “İlk İstanbul mucizesi”ni gerçekleştirmişti. Maç, Şampiyonlar Ligi’ndeki unutulmaz geri dönüşler arasında ilk sırada olmayı bu şekilde hak etti!
Werder Bremen 1993’te oynanan maçta Belçika ekibi Anderlecht’e karşı ilk yarıyı 3-0 geride kapatmıştı. Otto Rehhagel’in öğrencileri inanılmazı başarmış ve maçı 5-3 getirmişti. Üstelik karşılaşma 66. dakikaya kadar Anderlecht’in 3-0 üstünlüğüyle devam etmişti. Alman ekibi 23 dakikada 5 gol atarak herkesi şaşırtmıştı.
2001’de Deportivo La Coruna, PSG karşısında 55. dakikada 3-0 yenik duruma düştü. Her şey bitti denilirken İspanyol ekibi ayağa kalktı ve 27 dakikada 4 gol atarak maçı kazanmayı başardı.
Slovak ekibi Petrzalka (o zaman adı Artmedia Bratislava’ydı), Portekizli güçlü rakibi Porto karşısında deplasmanda 2-0 yenik duruma düştü. Ancak pes etmediler maç tamamlandığından adı pek bilinmeyen Petrzalka 3-2 galipti.
Beşiktaş maçına en yakın geri dönüş ise 2014 yılında yaşandı. İngiliz ekibi Arsenal, Anderlecht karşısında 58. dakikada bulduğu golle skoru 3-0’a getirmişti. Kimsenin Anderlecht’in bu gidişatı değiştireceğine dair bir umudu yoktu. Ancak Vanden Borre sahneye çıkıp 12 dakikada 2 golle farkı 1’e indirdi. Mitrovic 90. dakikada son sözü söyledi ve Anderlecht Londra deplasmanında imkansızı başardı.
Benfica karşısında ilk yarıyı 3-0 geride kapatan Beşiktaş, ikinci yarıdaki performansıyla muhteşem bir geri dönüşe imza attı ve sahadan 1 puanla ayrılarak hem Türkiye’yi sevince boğdu hem de Şampiyonlar Ligi’ndeki iddiasını son maça taşımayı başardı.
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