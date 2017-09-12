UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki unutulmaz geri dönüşler

UEFA’nın resmi internet sitesini baz alarak Şampiyonlar Ligi’ndeki unutulmaz geri dönüşler için bir liste hazırladık. Devler Ligi’nde şu ana kadar “efsane” sayılan 6 geri dönüş yaşandı ve bunlardan 2’si İstanbul’da gerçekleşti!

İşte Şampiyonlar Ligi’ndeki unutulmaz geri dönüşler:

Milan – Liverpool: 3-0’dan 3-3’e

İstanbul’da 2005’te oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ilk yarıyı 3-0 yenik kapatırken ikinci yarıda imkansızı başarıp maçı 3-3’e getirmişti. Uzatmaya giden maçta Liverpool penaltılarda 3-2 kazanarak “İlk İstanbul mucizesi”ni gerçekleştirmişti. Maç, Şampiyonlar Ligi’ndeki unutulmaz geri dönüşler arasında ilk sırada olmayı bu şekilde hak etti!

Werder Bremen – Anderlecht: 0-3’ten 5-3’e

Werder Bremen 1993’te oynanan maçta Belçika ekibi Anderlecht’e karşı ilk yarıyı 3-0 geride kapatmıştı. Otto Rehhagel’in öğrencileri inanılmazı başarmış ve maçı 5-3 getirmişti. Üstelik karşılaşma 66. dakikaya kadar Anderlecht’in 3-0 üstünlüğüyle devam etmişti. Alman ekibi 23 dakikada 5 gol atarak herkesi şaşırtmıştı.

Deportivo La Coruna – PSG: 0-3’ten 4-3’e

2001’de Deportivo La Coruna, PSG karşısında 55. dakikada 3-0 yenik duruma düştü. Her şey bitti denilirken İspanyol ekibi ayağa kalktı ve 27 dakikada 4 gol atarak maçı kazanmayı başardı.

Porto – Petrzalka: 2-0’dan 2-3’e

Slovak ekibi Petrzalka (o zaman adı Artmedia Bratislava’ydı), Portekizli güçlü rakibi Porto karşısında deplasmanda 2-0 yenik duruma düştü. Ancak pes etmediler maç tamamlandığından adı pek bilinmeyen Petrzalka 3-2 galipti.

Arsenal – Anderlecht: 0-3’ten 3-3’e

Beşiktaş maçına en yakın geri dönüş ise 2014 yılında yaşandı. İngiliz ekibi Arsenal, Anderlecht karşısında 58. dakikada bulduğu golle skoru 3-0’a getirmişti. Kimsenin Anderlecht’in bu gidişatı değiştireceğine dair bir umudu yoktu. Ancak Vanden Borre sahneye çıkıp 12 dakikada 2 golle farkı 1’e indirdi. Mitrovic 90. dakikada son sözü söyledi ve Anderlecht Londra deplasmanında imkansızı başardı.

Beşiktaş – Benfica: 0-3’ten 3-3’e

Benfica karşısında ilk yarıyı 3-0 geride kapatan Beşiktaş, ikinci yarıdaki performansıyla muhteşem bir geri dönüşe imza attı ve sahadan 1 puanla ayrılarak hem Türkiye’yi sevince boğdu hem de Şampiyonlar Ligi’ndeki iddiasını son maça taşımayı başardı.

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