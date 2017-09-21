Santos’u egale eden Real Madrid rekoru kıramadı!

Peleli Santos’un gol rekorunu egale eden Real Madrid rekoru kıramadı! 73 maç üst üste gol atan Real Madrid 90 dakikaya gol sığdıramayınca rekordan oldu…

Geçtiğimiz hafta Real Sociedad’a konuk olan Real Madrid, rakibini 3-1 yendiği maçta attığı gollerle üst üste 73 resmi maçta gol bularak Peleli Santos’un rekorunu egale etmişti. Bu hafta Ronaldo’nun da cezasının bitmesiyle beraber evinde Real Betis’i ağırlayan başkent ekibinin maçı bol gollü kazanacağını düşünen kişi sayısı bir hayli fazlaydı. Olaylar çok ters bir şekilde ilerleyince Real Madrid rekoru kıramadı!

Maça; Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kross, Modric, Isco, Bale ve Ronaldo 11’yle çıkan Zidane, elmas 4-4-2 sistemiyle sahada yer aldı.

Real Betis: Adan, Barragan, Feddal, Mandi, Durmisi, Javi Garcia, Fabian Ruiz, Camarasa, Tello, Franchis, Sanabria 11’iyle Quique Setie’nin öğrencileri sahada yerlerini aldı.

Maça atak başlayan Real Madrid, Real Betis kalesini abluka altına aldı. Ronaldo, Bale, Isco, Marcelo, sonradan oyuna giren Asensio ile tehlike yaratsalar da Real Betis kalecisi Adan pozisyonlara geçit vermedi. Son dakikalarda ataklarını sıklaştıran Real Madrid, eksik yakalandığı bir pozisyonda 90+3’te gelen gole engel olamadı ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu maçla beraber Real Madrid’in serisi sona erdi! Dile kolay tam 73 maç üst üste gol atan Real Madrid rekoru kıramadı! Atacakları 1 gol onları tarihe geçirecekti ama olmadı. Belki de Pele o golün gelmemesi için dua etmiştir.

Ronaldo da çare olamadı

İspanya Süper Kupa mücadelesinde Nou Camp’ta Barcelona’ya karşı oynanan maçta kırmızı kart gören Ronaldo, hakemi ittiği için 5 maç ceza yemişti. Cezası bittikten sonra çıktığı ilk lig maçında bekleneni veremeyen Ronaldo, golle tanışamadı.

Son 21 yılın en kötü sezon başlangıcı

Real Madrid, Real Betis mağlubiyetiyle beraber son 21 yılın en kötü sezon başlangıcını yapmış oldu. 5 hafta sonunda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Zidane ve öğrencileri 8 puanla 7’nci sırada yer alıyor.

Real Madrid 1995-96 sezonunda ilk 5 haftada 2 beraberlik, 2 mağlubiyet, 1 galibiyet alarak sezona kötü bir başlangıç yapmış, 22 takımlı ligi o sezon 6’ncı sırada bitirmişti.

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