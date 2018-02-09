Scauting | Phil Foden

- Haber
- Röportaj
- Hikaye
- FourFourTwo TV
- Performans
Temmuz ayında Manchester United karşısında oynadıkları hazırlık maçında gösterdiği performans sonrası taraftarlar Pep Guardiola’ya seslendi: “Foden’in ilk maçını izlediğimiz için şanslı kişileriz. Onun gibi birini uzun zamandır görmüyorduk. Başka bir seviyedeydi.”
2000 yılında Stockport’da doğan Foden, sekiz yaşından beri Manchester City’nin fanatik bir taraftarı. Sihirli bir sol ayağa sahip olan oyun kurucu, son olarak U-17 Dünya Kupası’nda İspanya’ya karşı finalde iki kez gol atma başarısı gösterdi ve turnuvanın en değerli oyuncusu ödülüne layık görüldü. Bu sene iki Şampiyonlar Ligi grup maçında da Manchester City formasını sırtına geçirdi.
“Bu fırsat için uzun zamandır bekledim ve nihayet geldi. David Silva ve Kevin De Bruyne gibi oyuncuların çevresinde oynamak harika bir şey!”
David Silva… Küçük, teknik açıdan mükemmel ve mükemmel bir pasör. Zaten o İngiliz Andres Iniesta olarak anılıyor.
Foden, gittiği şehir ve stadyumları büyük bir heyecanla paylaşıyor.
KULÜP Manchester City
POZİSYON Orta Saha
DEĞER 20 milyon paund
AYAK Sol
BOY 1.71
UYRUK İngiltere
YAŞ 17
Yorum yapmak için giriş yapın Giriş