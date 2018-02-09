Scauting | Phil Foden

Gelecekte adını ve özelliklerini herkesin öğreneceği, Manchester City’i zirveden indirmeyen Pep Guardiola’nın prensi Phil Foden mercek altında!

NE DEDİLER?

Temmuz ayında Manchester United karşısında oynadıkları hazırlık maçında gösterdiği performans sonrası taraftarlar Pep Guardiola’ya seslendi: “Foden’in ilk maçını izlediğimiz için şanslı kişileriz. Onun gibi birini uzun zamandır görmüyorduk. Başka bir seviyedeydi.”

ŞİMDİYE KADARKİ HİKAYESİ

2000 yılında Stockport’da doğan Foden, sekiz yaşından beri Manchester City’nin fanatik bir taraftarı. Sihirli bir sol ayağa sahip olan oyun kurucu, son olarak U-17 Dünya Kupası’nda İspanya’ya karşı finalde iki kez gol atma başarısı gösterdi ve turnuvanın en değerli oyuncusu ödülüne layık görüldü. Bu sene iki Şampiyonlar Ligi grup maçında da Manchester City formasını sırtına geçirdi.

NE DEDİ?

“Bu fırsat için uzun zamandır bekledim ve nihayet geldi. David Silva ve Kevin De Bruyne gibi oyuncuların çevresinde oynamak harika bir şey!”

İDOLÜ

David Silva… Küçük, teknik açıdan mükemmel ve mükemmel bir pasör. Zaten o İngiliz Andres Iniesta olarak anılıyor.

SOSYAL MEDYA

Foden, gittiği şehir ve stadyumları büyük bir heyecanla paylaşıyor.

KULÜP Manchester City

POZİSYON Orta Saha

DEĞER 20 milyon paund

AYAK Sol

BOY 1.71

UYRUK İngiltere

YAŞ 17

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