SCOUTING Franck Kessie

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Yaya Toure. Franck Kessie muhteşem bir fiziğe, harika bir teknik kapasiteye sahip, Fildişili, çift yönlü bir orta saha.
2013’teki U-17 Dünya Kupası‘nda ülkesi çeyrek finale çıkarken, etkileyici bir performansla dikkatleri üzerine çekti. 18 yaşında Atalanta’ya transfer oldu ve Serie B’deki Cesena’da bir sezon kiralık oynadıktan sonra Serie A’daki kulübüne geri döndü. Haziran 2017’deki transfer yarışını kazanan ise Milan oldu ve oyuncuyu satın alma opsiyonuyla iki yıllığına kiraladı. Milano’nun kırmızı-siyahlıları bu sezon zorlansa da, Kessie takımın kilit oyuncularından biri haline geldi ve aralık ayında ezeli rakipleri Inter’i Coppa Italia’dan eledikleri maçın yıldızı oldu.
Snapchat’te dans hünerlerini paylaşıyor. Aynı zamanda Justie League’in tanıtımını yapmak için Instagram’da kendisini bir robota dönüştürdü (solda).
David Moyes döneminde neredeyse Sunderland’e transfer olacaktı ancak o zamanlar çalışma izni alamadı. Ucuz kurtulmuş!
Chelsea, Tottenham, Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Everton… Kısacası tüm takımlarla!
“Manchester United’da oynamak isterim çünkü daima benim favori takımım olmuştur.” Al onu Jose!
KULÜP Milan
POZİSYON Orta saha
DEĞER 40 milyon pound
AYAK Sağ
BOY 1.83
UYRUK Fildişi Sahilleri
YAŞ 21
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