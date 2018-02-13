SCOUTING Franck Kessie

Futbol oyunlarının popüler ismi Franck Kessie, Milan’da fırsat buldukça gösterdiği performansla hayranlarını çoğaltıyor

KİME BENZİYOR?

Yaya Toure. Franck Kessie muhteşem bir fiziğe, harika bir teknik kapasiteye sahip, Fildişili, çift yönlü bir orta saha.

ŞİMDİYE KADARKİ HİKAYESİ

2013’teki U-17 Dünya Kupası‘nda ülkesi çeyrek finale çıkarken, etkileyici bir performansla dikkatleri üzerine çekti. 18 yaşında Atalanta’ya transfer oldu ve Serie B’deki Cesena’da bir sezon kiralık oynadıktan sonra Serie A’daki kulübüne geri döndü. Haziran 2017’deki transfer yarışını kazanan ise Milan oldu ve oyuncuyu satın alma opsiyonuyla iki yıllığına kiraladı. Milano’nun kırmızı-siyahlıları bu sezon zorlansa da, Kessie takımın kilit oyuncularından biri haline geldi ve aralık ayında ezeli rakipleri Inter’i Coppa Italia’dan eledikleri maçın yıldızı oldu.

SOSYAL MEDYA

Snapchat’te dans hünerlerini paylaşıyor. Aynı zamanda Justie League’in tanıtımını yapmak için Instagram’da kendisini bir robota dönüştürdü (solda).

BİLİYOR MUYDUNUZ?

David Moyes döneminde neredeyse Sunderland’e transfer olacaktı ancak o zamanlar çalışma izni alamadı. Ucuz kurtulmuş!

KİMLERLE ANILIYOR?

Chelsea, Tottenham, Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Everton… Kısacası tüm takımlarla!

NE DEDİ?

“Manchester United’da oynamak isterim çünkü daima benim favori takımım olmuştur.” Al onu Jose!

KULÜP Milan

POZİSYON Orta saha

DEĞER 40 milyon pound

AYAK Sağ

BOY 1.83

UYRUK Fildişi Sahilleri

YAŞ 21

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