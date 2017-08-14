Selçuk İnan-Burak Yılmaz ikilisi Trabzonspor'da buluşmaya çabalıyor

Türk Futboluna ziyadesiyle damga vurmuş ikililer vardır. Bu ikililer, bazen arkadaşlıklarla; bazen de saha içi uyumla oluşur. Şenol-Birol, Semih-Alex, Tanju-Prekazi, Uche-Högh… Sabaha kadar sayabiliriz. İşte bu ikililerin modern zamanlardaki türevi Selçuk İnan-Burak Yılmaz ikilisi. Onların hikayeleri çok farklı…

Futbolcular saha içinde uyumlu olmak için birbirleriyle iyi anlaşmak zorunda değildir ama arada gerçek bir arkadaşlık varsa, saha içindeki uyum da zirveye ulaşabilir. Selçuk İnan-Burak Yılmaz ikilisi buna çok güzel bir örnek. Genç milli takımlardan beri arkadaşlığını sürdüren Selçuk ve Burak, ilk kez Manisaspor’da bir araya geldi. Filip Holosko transferinde anlaşmanın bir parçası olarak Manisa’nın yolunu tutan Burak, 16 maçta 9 gol attı ve Manisaspor lige veda etse de 4 büyüklerin ilgisini çekti.

Selçuk ligde tutunamayan takımın en önemli oyuncusu konumundaydı. Manisa’da birlikte geçirdikleri 6 ayda eve çıkan Burak ve Selçuk’un, o zamanki takım arkadaşı Güven Varol; FFT’ye şunları söylemişti: “Benim evden hiç çıkmazlardı. Biri bir koltuğa uzanırdı, biri bir koltuğa, yerlerinden kalkmazlardı! Bazen üşengeçliklerine sinirlenirdim. Akşam acıkınca tost olayına girerdik. Tabii ki hep ben yapardım. Meyve suyu içip kutusunu yere koymuşlarsa ben kaldırana kadar orada kalırdı. Eve almama gibi bir şansım da yok, ya suları kesik olur, ya internetleri, ya elektrikleri! O da üşengeçlikten. Hele Selçuk üşengeçliğinden araba bile kullanmazdı. Oyun oynardık, Burak hep mızıkçılık yapardı, kavga ederdik. Yenilince hiç çekilmez!”

“O gittikten sonra benim için Trabzon’daki hayatın çok zor olacağını düşündüm”

Sezon sonunda Selçuk Trabzon’a, Burak ise Fenerbahçe’ye transfer oldu. Selçuk, Karadeniz’de kendini kanıtlamaya ve ligin önemli oyuncularından birisi olarak gösterilmeye başlarken, Burak; Fenerbahçe’de kendisinin “zaman kaybı” olarak nitelediği bir dönem geçirdi ve kaderin cilvesi, yine takas yoluyla bu sefer Trabzonspor’un yolunu tuttu. Trabzon’da da yine evini paylaşan Selçuk ve Burak, kariyerlerinin zirve performansını sergiledi ve Karadeniz ekibi yıllar sonra şampiyonluk mücadelesi verdi. Saha içinde Selçuk, sanki aralarında telepatik bir bağ varmışçasına Burak’ı 45 metreden atılan bir derin topla buluşturuyor, “Kral” da bu fırsatları genelde gole çeviriyordu. Saha dışındaysa her anlarını birlikte geçiriyorlar, yine aynı evi paylaşıyorlardı.

Trabzonspor’da geçirdiği 3 başarılı sezonun ardından Selçuk İnan artık Galatasaray’ın futbolcusuydu. En iyi arkadaşını ve “sahadaki en iyi partnerini” kaybeden Burak, konuyla ilgili FFT’ye şunları söylemişti: “Çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. O benim kardeşim, ev arkadaşım, sahadaki en iyi partnerim… O gittikten sonra benim için Trabzon’daki hayatın çok zor olacağını düşündüm. Kendisi için Galatasaray’a gitmesinin iyi olacağına inanmasaydım çok daha fazla üzülürdüm ama Selçuk için iyi olacağını düşünüp kendimi toparladım.”

Bu sırada Selçuk İnan-Burak Yılmaz ikilisi Fatih Terim tarafından da fark edilmişti. Şampiyon tamamlanan sezonun ardından Galatasaray’ın transferdeki ilk hedefi Burak Yılmaz’dı. Şatafatlı bir sürecin sonunda Burak’ın sözleşmesindeki maddeden faydalanıldı. Artık Burak, 5 milyon euro karşılığında Galatasaray’ın futbolcusuydu. İkilinin ilk sezonu rüya gibiydi. Lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finali başarılarını yakaladılar. Resmen futbolun Zeki-Metin’i olmuşlardı. Yazın transfer ve magazinden başka yayınlayacak bir şey bulamayan spor kanalları, Çeşme’de yan yana yazlıklarda oturan Selçuk ve Burak’ı ziyarete gidiyordu. Her şey olması gerektiği gibiydi…

Abdullah Avcı’dan boşalan milli takım koltuğu için ilk aday Fatih Terim’di. Beklenen oldu ve İmparator, milli takımın başına geçti. Antrenör değişikliği ile bocalayan Galatasaray ligde şampiyonluğu kaybedince, faturanın bir kısmı da Selçuk ve Burak’a kesildi. Artık, arkadaşlıklarının cefasını çekme vaktiydi. FFT’ye röportaj veren Selçuk İnan, bu konuyla ilgili, “Artık insanlar bizim dostluğumuza o kadar çok alıştı ki bazen bu dezavantaja dönüşüyor. İkimizden birinin yaptığı bir hatanın faturasını ikimize birden kesiyorlar. Siz de görüyorsunuz, transferler yapılıyor yapılmıyor, kulübün durumu, finansal kriterlerin yerine getirilmesi gibi olaylar var. Bir forvet alınmadığı zaman “Selçuk istemiyor” diyorlar. Burak’la o kadar yakınım ki onu koruduğumu sanıyorlar” demişti.

2014-15 sezonunda şampiyon olunsa da Galatasaray’ın finansal durumu kötüye gidiyordu. FFP’den ceza alınması gündemdeydi ve para eden futbolcuların ayrılması an meselesiydi. Burak 8 milyon euro bonservis bedeliyle Çin’e gitti. Selçuk İnan da Galatasaray’ın geçirdiği başarısız sezonların kadrosunda yer aldı. Performansı düşmeye başladı ve bu sezon sarı-kırmızılıların orta sahaya yaptığı transferlerle ilk 11’deki yeri tartışmalı hale geldi. Burak ise, Çin’de ara ara iyi performans verse de istikrarı olamadı ve Türkiye’den gelen teklifi değerlendirip Trabzonspor forması giydi. İmza töreninde Selçuk’un kardeşi gibi olduğunu ve yönetim de uygun görürse birlikte forma giymek istediğini söyledi.

Hikayenin başında, Manisaspor’da yükselen yıldız Selçuk İnan; yolun sonunda olan ise Burak’tı. Selçuk Burak’a iyi gelmişti. Şimdiyse yolu sonunda olan isim Selçuk İnan. Belki de bir transfer gerçekleşir ve bu sefer Burak, Selçuk’a iyi gelir. Kaldı ki Trabzonspor Burak Yılmaz için birçok konuda çabalayabilir.

Selçuk İnan-Burak Yılmaz ikilisi için bir not daha düşelim:

Burak Yılmaz: Selam Kara! (Selçuk ve Burak birbirlerine “Kara” diyorlar) FourFourTwo okurlarına senin ilk profesyonel maçında yaşadığımız anıyı anlatır mısın?

Selçuk İnan: Selam Kara! Anlatayım. O dönem Burak’la genç milli takımda oynuyorduk. Takımın en önemli iki oyuncusuyduk ama sadece biz hâlâ profesyonel olamamıştık. Diğer herkes A takıma yükselmişti. “Acaba futbolcu olamayacak mıyız?” diye düşünüyorduk. Burak kendini “Ulan Selçuk bile A2’de” diye teselli ediyormuş. Ben de “Burak oynamıyor” diye kendimi teselli ediyordum. Ç. Dardanelspor formasıyla Manisa maçında ilk kez profesyonel oldum. O maçtan sonra Burak oturmuş annesiyle özetleri izliyormuş. Beni görmüş. Çekirdek çitliyormuş. Çekirdeği fırlatıp “Anneeee, ben öldüm!” diye bağırmış. Beni aradı, açamadım! Oynadım diyemem! Sonra aradım, “Kara, Allah Kuran çarpsın onlar oynattı” dedim (gülüyor). O kadar yakındık ki, üzülmesin diye oynadığımı bile söyleyemedim.

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