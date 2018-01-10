Şenol Güneş’in Brian Clough Sendromu

Takriben 1965 – 1995 yılları arasında ada futbolu ile haşır neşir olan herkesin takip ettiği efsane bir isim var. Teknik direktör “Brian Howard Clough” yani bilinen lâkabıyla Koca Kafa Clough. Zeka ve kendine güven mevzularında Şenol Güneş ile benzerlik gösteriyor olsalarda, ikili sanırım bunların dışında tamamen zıt karakterler. Sonuçta öyle bir adamdan bahsediyoruz ki döneminde avrupa futbolu tüm küstah tavırlarına rağmen ona saygı duymak zorunda kalmıştı. Bu cümle günümüzde ki futbolseverlere bir ismi anımsatmış olabilir. Evet, mevzu bahis adam için Jose Mourinho’nun atası da diyebiliriz. Ancak şurası kesin Clough’da Güneş’te şahsına münhasır, doğdukları toprakların özelliklerini taşıyan ve fark yaratan karakterler.

Şenol Güneş eldivenlerine veda ederken Trabzonspor için ne ifade ediyorsa, Clough’da tıpkı onun gibi bir Middlesbrough efsanesi olarak erken yaşta futbolculuk kariyerini tamamladı. Zeka ve ders çıkartma özellikleri dışında zıtlardı dedik ya, Clough harika bir golcü, Güneş ise mükemmel bir kaleciydi. Yeşil sahaya vedanın sonrasında Clough Hartlepool FC ile teknik direktörlüğe adım attı. Dillere düşmesi ise bütçe ve potansiyel açısından rakiplerine kıyasla küçük sayılabilecek Derby County ile gerçekleşti. Güneş’in ilk hocalık deneyimini Trabzonspor’da yaşaması ise aslında şans gibi görünen bir talihsizlikti. Zira Clough baskı hissetmediği kulüplerde doğrularını hatalar yaparak bulma şansı yakaladı ve daha sağlıklı tecrübe edindi. Ancak Şenol Güneş baskıyı hep ensesinde hissetmek zorunda kaldı. Egolu, sivri dilli hatta çoğu zaman sinir bozucu olan Clough efsanesine ait başarıların altında kendisi dışında naif bir karakterin de payı vardı. Yardımcısı konumunda ki Peter Taylor, Taylor’ın takımla iletişimi daha uyumlu ve babacan tavrı sayesinde her zaman iyi olmuştu. Bir diğer özelliği ise nokta atışı transferlerdi, takım nasıl bir oyuncuya ihtiyaç duyuyorsa onu tespit ederek Clough’a direk isim veriyordu. Şenol hocanın birçok hocadan nitelik artısı olmasına rağmen uzun yıllar şampiyonluğa ulaşamamasının nedeni bu eksiklik olabilir. Clough yardımcısı Taylor’ın belirlediği isimleri Derby yönetimine iletmiyor adeta dikte ediyordu. Hatta yönetime sormadan istediği bazı maliyetli oyuncuları ikna edip antremana çıkartarak emrivaki yaptığı da görülmüştür. Bir filmde şu sözü duymuştum “arsızlık her zaman kazanır” Clough bunun canlı örneğiydi.

Böyle bir deliliğin günümüzde yapıldığını hayal edebiliyor musunuz?

Şenol Güneş gibi transferlerde yönetime sadece pozisyon söyleyerek isimlere karışmayan. Hatta tüm takım mühendisliğini sportif direktöre bırakan teknik direktör profilleri ile dolu günümüz futbol dünyasında herhalde medya uzun süre malzeme ihtiyacı hissetmezdi.

Çatışmalar içerisinde süren bu ilişki yönetimide, Brian Clough ve Peter Taylor ikilisinide zamanla oldukça yıprattı. Tabi bu durum taraftarlar için önemsizdi çünkü alınan sonuçlar gerçekten inanılmaz oldu. Clough’un 1967 sezonunda ikinci ligden aldığı Derby County 1973’e gelindiğinde Leeds, Everton, City, Arsenal ve Liverpool hegemonyasında ki İngiltere 1. ligi’nde şampiyonluk kazanmış ve Şampiyon Kulüpler Kupası’nda Juventus ile yarı final oynamış bir kulüptü. Elbet her tutkulu aşkta olduğu gibi bu güzel hikayenin de bir sonu vardı. Benzer sancılı vedaları Trabzonspor yönetimiyle anlaşmazlıklar sonrasında Şenol hocanın da defalarca yaşadığını hatırlıyoruz sanırım. Ancak koca kafa Clough, Şenol hoca kadar kalender değildi, hem Derby County’e, hem de yardımcısı Peter Taylor’a veda ederken ikisinin de kalbini kırmayı ihmal etmedi. Sonrası kusursuz bir çöküşten ibaret. Üstelik dönemin efsane kadrolarından birisine sahip olan Leeds United ile yaşanan bir dibe vuruştu bu. Tabi Clough bu olayda da ders çıkartmayı bildi. Nihayet Leeds’e gitmeyi kabul etmeyen yardımcısı Peter Taylor olamadan işlerin sarpa sardığını kabullendi ve onu bir şekilde ikna etmeyi başardı. Tekrar başlayan birlikteliğin neticesinde ikinci ligden alınan Nottingham Forest ile İngiltere futbol tarihine geçtiler. Bu süreçte üst üste iki de avrupa kupası alındı. Dünya medyasında da hayranlık uyandırmışlardı. Derby County ve Nottingham Forest ile birer tane olmak üzere 2 lig şampiyonluğu, dört lig kupası ve 2 avrupa şampiyonluğu, üstelik ikisi de ikinci ligden alındı uyandırmaması mümkün mü?

Peki geçtiğimiz iki sezon Süper Ligi futboluyla domine eden Beşiktaş’ta bu sezon ne eksik?

Sanırım cevap belli, şampiyonlukların geldiği iki sezonda futbolcularla diyaloğu, motivasyonu ve kondisyonu yüksek tutma özelliği ile Şenol Güneş’in Peter Taylor’ı bu puzzle’ın önemli bir parçasıydı. Sadece son iki sezon Beşiktaş’ta Şenol Güneş ile değil, evveliyatında Sivasspor ve Gaziantepspor’da Sergen Yalçın’ın yardımcı antrenörlüğünü yaparken de gayet başarılı bir grafik çizmişti Göztepe’nin yeni hocası Tamer Tuna. Şampiyonlar liginde ki ilk 3 maçta tartışmasız tarih yazıldı. Şampiyonlar Liginde ki rakipler genç ve yeni kurulan kadrolar olabilir. Ancak bu durum bir avantaj ise eğer, Beşiktaş o avantajı hiç bir Türk takımının yapamadığı kadar iyi değerlendirdi. Fakat ligde konsantrasyon öylesine yitirildi ki yardımcı antrenörde “niteliğin” önemi belki de hiç olmadığı kadar anlaşıldı. Tek sebep bu değil tabi, futbolunu oyunu rakip sahaya yıkarak oynayan Beşiktaş için geniş alan oyuncusu Lens’in transferi gerçek bir fiyaskoydu. Negredo ise zarif İspanyol tekniğinin ligimizde ki dramatik çöküş serisine bir çeltik olmaktan öteye gidemedi. Medel Beşiktaş’ın iki yıldır bizleri alıştırdığı dinamik, ters ve şiirsel futbolunun bir parçası olmaktan öte Pablo Escobar’ın sağ kolu edasında ayva göbeğini alıp çıka geldi. Sanırım bir çoğumuz bu üç transferinde Şenol hocaya ait olmadığını düşünmekten kendimizi alamıyoruz. Uzun lafın kısası ligde bir Clough sendromu çöktü kara kartalın üzerine. Tamer hoca her geçen gün Göztepe’nin efsanesi olma yolunda ilerliyor. Ama bu Güneş’in yeni bir Tamer Tuna bulamayacağı anlamına gelmiyor.

Bitirirken koca kafa Clough’un “şişirme futbola” tepkisini yansıttığı bir sözü paylaşmak istiyorum;

“Tanrı futbolu havadan oynamamızı isteseydi gökyüzünü çimlerle kaplardı.”

Futbola yaşattıkları unutulmaz anlar ile anlam katan her iki hocaya da teşekkürler…

Murat Kiremitçi

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