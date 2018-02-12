Türkiye’de değeri Başakşehir’den Roma’ya yaptığı transferle fark edilen Cengiz Ünder, İtalya’daki değerini de gösterdiği performansla artırıyor

24’üncü haftası oynanan Serie A’da Cengiz Ünder‘in formasını giydiği Roma’nın kendi sahasındaki rakibi Benevento’ydu. Milli futbolcumuz bu maçta attığı 2 gol ve yaptığı 1 asistle İtalya’nın konuştuğu isimlerden biri haline geldi. Skora katkısının yanında hırslı oyunuyla da Romalı taraftarları kendisine hayran bırakan futbolcu, maç sonunda kendisine özel alkış aldı.

Attığı ikinci golün ardından asker selamı vererek Türkiye’ye mesaj gönderen Ünder, maçtan sonra verdiği röportajda Roma teknik direktörü Eusebio Di Francesco’nun da ana gündem maddesiydi. “Mutluyum, büyük oyuncular maçı değiştirebilir. Cengiz de bunu yaptı. Bugün çok çok iyi oynadı. Fiziksel olarak iyi duruma geldi. Oysa birkaç hafta önce kendine güven eksikliği yaşıyordu. Bu kararlılık ve açlıkla devam ederse sahanın lideri olabilir. Yalnızca 20 yaşında başka bir futbol ülkesinden buraya geldi. İtalya’da genç oyuncuların gelişmesine sabır gösterilmiyor. Genç takım için bile oynamaya yeterli olmadığı söylüyorlar. Sonra aniden dünya standartlarına çıkarıyorlar. Oyuncuların gelişmesini beklemeliyiz.”

Roma’nın golleri 26’da Fazio, 56’da Dzeko (asisti Cengiz Ünder’in), 62 ve 75’te Cengiz ve 90+2’de penaltıdan Defrel’den geldi. Hocasının kendisini alkışlatmak için 82’nci dakikada oyundan aldığı futbolcu, yerini De Rossi’ye bıraktı.

Geçen hafta Roma’nın Hellas Verona’yı 1-0 yendiği maçta takımının golünü atan milli futbolcu Cengiz Ünder bu haftayı da boş geçmedi. Roma’nın Benevento’yu 5-2 yendiği maçta ilk 11’de sahneye çıkan Cengiz 2 gol, 1 asist ile yıldızlaştı. 82 dakika sahada kalan genç yıldızı tribünler ayakta alkışladı. Maçla ilgili aktif sosyal medya paylaşımlarında bulunan kulüp, Ünder’in golünü Türk bayraklarıyla duyurdu. Futbolcu, geçtiğimiz hafta da Lazio maçında attığı golle takımına 3 puan kazandırmıştı.

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