Serie A ilk yarı değerlendirmesi

Dünya Kupası yolunda yaşadıkları hayal kırıklığının ardından Serie A’ya tutunan İtalyanlar, durumlarından pek de hoşnutsuz gözükmüyorlar. Eski popüleritesine ulaşma yolunda ilerleyen çizmede ilk yarıyı sizler için analiz ettik

Serie A, son zamanlarda hiç olmadığı kadar çekişmeli devam ediyor. Ligde 13’üncü olan Chievo’nun dahi küme düşme ihtimali varken Avrupa’nın diğer 4 büyük liginin aksine kimin şampiyon olacağını kestiremiyoruz. Son 6 yılın şampiyonu Juventus, başta Napoli olmak üzere Inter, Roma hatta Lazio’nun dahi olabileceği ciddi bir “capolista” savaşına giriyor. Yoksa bu sezon Zebraların hegemonyasının bittiği sezon mu olacak?

Napoli

Son düzlükte kaçan şampiyonluklardan ders alan Napoletanlar, son 6 sezonu domine eden Juventus’un önünde ilk yarıyı zirvede tamamlayıp tüm sporseverlerin beğenisini topladı. Maradona’yı geçerek Napoli tarihinin en golcü oyuncusu unvanını ele geçiren Hamsik, kariyerlerinin en iyi performanslarını sergileyen Insigne, Mertens ve Koulibaly kuşkusuz bu başarıdaki en büyük pay sahipleri oldular. Aynı zamanda ligde en çok topla oynama oranına sahip olan Napoli’de, Mertens tüm kulvarlarda attığı 11 gol ve yaptığı 6 asistle istatistik lideri konumunda. Sahte 9 formasyonuyla takımı ilk sıraya taşıyan Sarri’nin öğrencileri, ligdeki tek mağlubiyetlerini eski silahları Higuain’in attığı golle Juventus karşısında alıp, Şampiyonlar Ligi’nde sürpriz bir şekilde elenip Avrupa Ligi’nin yolunu tuttular. Manchester City ile Avrupa’da en çok keyif veren lokomotif takımlardan birine dönüşen Napoli’de taraftarlar, üç kulvarda da iddialı olan takımlarından çok şey bekliyor.

Juventus

Son şampiyon ve son Şampiyonlar Ligi finalisti Juventus ise bu sezon da alıştığımız gibi Scudetto’nun en büyük adayı ancak bu sene işleri hiç olmadığı kadar zor. Sezon başı savunmanın bel kemiği Leonardo Bonucci’yi Milan’a bırakan Torino ekibi, eski formuna hala ulaşabilmiş değil. Şampiyonlar Ligi’nde grubunu ikinci bitirdikten sonra Tottenham ile eşleşen siyah-beyazlılarda Dybala-Higuain-Mandzukic forvet hattı toplamda 33 gol ile sezonun ilk yarısını kapattı. Ligin en çok gol atan takımı konumunda bulunan Juventus lider Napoli’nin 1 puan arkasında bulunuyor. Inter ile 6, maç eksiği bulunan Roma ve Lazio ile de arasında sırasıyla 8 ve 10 puan fark bulunan eski şampiyon; oynadığı futbolu ve tecrübesinin ortaya koyarak Napoli ile kora kor yarışını son haftaya kadar sürdürecek gibi görünüyor. İtalya’nın açık ara en sevilmeyen takımı, kadrosundaki muazzam derinliği kaybetmiş gözükse de yine şampiyon olduğu takdirde futbol severler bu duruma şaşırmayacaktır.

Inter

Birkaç senedir ismini bulmak için puan tablosunun orta sıralarına baktığımız Inter, “savunma bakanı” Spaletti ile uzun bir aradan sonra tekrar şampiyonluk için yarışıyor. Candreva, Perisic, 17 gollü Icardi ve yeni transferlerden Matias Vecino ile Milan Skriniar’ın üstün performansları Inter’i tekrar üst sıralara taşıdı. Ligde ilk 15 hafta bittiğinde sadece Milano değil bütün İtalya siyah-gök mavisiydi. Ancak son 4 haftada alınan 2 puan, bütün planları tepe taklak etti. Üstüne 2017’nin son derbisinde de Milan’a kaybedip kupadan elenen Inter’de tehlike çanları çalmaya başladı. Spalletti ile muazzam bir kimya yakalayan Inter, liderin 7 puan gerisinde gözükse de ligin ikinci yarısı ile bu puan farkını rahatlıkla eritebilir. Lig dışında başka kulvarı kalmayan Inter, üstündeki kara bulutlardan kurtulamazsa, Spalletti takımları yine şaşırtmamış olacak.

Milan

Yaz transfer dönemi şampiyonluğu, iki antrenör, UEFA Avrupa Ligi grup birinciliği, İtalya Kupası yarı finalistliği, düşme hattına 10 puan uzakta olunması. İtalya adına Avrupa’nın en başarılı kulübü, efsane Milan’ın ilk yarı karnesi epey karışık. Montella futboluna 14 hafta dayanabilen Milan yönetimi, çareyi Gattuso’da bulduğunu düşündü ki 15’inci hafta Benevento deplasmanında ev sahibi kaleciden son dakikada yedikleri beraberlik golü belki de durumu bize özetledi. Temsilcimiz Hakan Çalhanoğlu’nun da 22 maçta 3 gol ve 6 asist ile oynadığı sezonun ilk yarısında, kupada ezeli rakipleri Inter’i devirdiler. Hakan’a İtalya Ligi’nin ağır geldiğini söylemek zor olmasa gerek. Üst kademe sayılabilecek maçlarda sahada adeta yok olan 10 numara, takım ile orantılı bir performans sergiliyor. Ancak hedef kağıt üstünde UEFA Kupası ve İtalya Kupası. Milan’da bu sene herhangi bir sportif başarının gelmemesi halinde, geçen yaz döneminden kalma FFP’nin de sınırları zorlamasıyla, Milan altyapısının son meyvesi Patrick Cutrone’nin 9 gollük performansından başka moral kaynağı kalmayabilir.

Roma

Başkent ekibinde, gözlerimiz sezon başında Başakşehir’den 15 milyon euro’ya transfer olan genç Cengiz Ünder’in üzerindeydi. Cengiz henüz uyum sürecini aşamadı ve 5’i ilk 11 olmak üzere toplam 11 maçta sahne alabildi. Ligin alt sıra takımlarına karşı ve kupa maçlarında sahaya çıkan Cengiz, oyun bilgisi ve yeteneği ile Roma için hâlâ umut niteliğinde. Maç eksiği ile liderin 8 puan gerisinde bulunan Roma, Şampiyonlar Ligi’nde Chelsea ve Atletico Madrid gibi takımların arasından lider çıktı. Takımda en çok göze çarpan kuşkusuz 11 gol 3 asistlik performansı ile Edin Dzeko. Bekler Florenzi ve Kolarov’un ofansif katkılarıyla başkent ekibinin ligin en çok şut çeken takımı konumunda olduğunu unutmamak gerek. Roma’nın en büyük problemi ise ligdeki en ciddi rakiplerine karşı varlık gösterememesi. Ligdeki 3 mağlubiyeti de lig sıralamasındaki ilk 3 takımdan geldi.

Lazio

Bir diğer başkent ekibi Lazio ise ilk dördü 2 puan geriden takip ediyor. Ligdeki çekişmeye daha da heyecan katan kartalların muhteşem performansının aslan payı Ciro İmmobile’ye ait. Lige fırtına gibi başlayan İtalyan santrfor, 15 gol, 6 asistlik performansıyla takımını üst sıralara taşıdı. Ona en çok katkı veren isimler ise orta saha oyuncuları Milinkovic-Savic ve Luis Alberto oldu. Inter ve Roma’nın son haftalardaki puan kayıpları, Simone Inzaghi’nin öğrencilerinin Şampiyonlar Ligi vizesi alma şansını arttırdı. Allianz Stadyumunda Juventus’a karşı alınan 1-2’lik galibiyet, üst sıralar için olacak yarışın ne kadar çetin olduğunun bir başka göstergesi.

Atalanta

Geçen sezon Gian Piero Gasperini ile başlayan muazzam çıkışı bu sene de devam ettirmek isteyen Atalanta, Bergamo şehrini mutlu etmeye devam ediyor. Hiç alışık olmadıkları yoğun fikstür ve zorlu kuralara rağmen harika futbollarından ve tutumlu oyuncu rotasyonundan taviz vermeyen Gasperini’nin öğrencileri, ligde ilk yarıyı kendi sahalarında aldıkları sürpriz Cagliari mağlubiyeti ile 9. sırada kapadı. Avrupa Ligi’nde Borussia Dortmund ve İtaya Kupası’nda Napoli eşleşen Atalanta, yeni transfer Josip Ilicic ve Alejandro Gomez önderliğinde bütün futbol severleri şaşırtmaya devam etmeyi hedefliyor.

Benevento

89 senelik kulüp tarihlerinde ilk defa Serie A gören sarı kırmızılılar, ligin en çok gol yiyen takımı. Ligdeki tek galibiyetleri ise 19. haftada evlerinde oynadıkları Chievo maçıyla geldi. Bu tarihi olaya nail olan isim ise Massimo Coda. İlk yarıyı 4 puan ile tamamlayan Benevento, diğer puanını ise kalecileri Alberto Brignoli’nin Milan ağlarına yolladığı kafa vuruşu ile aldı. En önemli silahlarından biri ve 2 gol ile takımın en golcüsü konumunda olan Amato Ciciretti’yi de Napoli’ye kaptırmak üzere olan lig sonuncusunun, bulunduğu çukurdan çıkabilmesi için en az 11 puan toplaması gerekiyor.

Yorumlar

yorumlar